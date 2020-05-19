ماء الزنجبيل يقاوم نزلات البرد ويعالج مشكلات الجهاز الهضمي

أميرة خالد (صدى):
يعد ماء الزنجبيل هو مشروب يحتوي على كل من الزنجبيل والماء، من خلال ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم بالإضافة إلى كوب من الماء المغلي؛ حيث ضعيه على نار عالية ودعيه يخمر لعدة دقائق.
ويشرب الخليط الصحي بعد أن يبرد قليلًا، مع إضافة القليل من العسل للمذاق و عصير الليمون للحصول على فوائد صحية إضافية وتناوله كل صباح أو مساء.
ويعزز هذا المشروب مناعة الجسم ويحافظ على رطوبته؛ فضلًا عن محاربة نزلات البرد والسعال المعتدل، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الغثيان ومشاكل في الجهاز الهضمي، هذا الشراب أمر لا بد منه؛ حيث يمكن أن يمنحك راحة فورية.