نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

ماء الزنجبيل يقاوم نزلات البرد ويعالج مشكلات الجهاز الهضمي

Time منذ يوم
Views 1771
Comment 4
ماء الزنجبيل يقاوم نزلات البرد ويعالج مشكلات الجهاز الهضمي

أميرة خالد (صدى):
يعد ماء الزنجبيل هو مشروب يحتوي على كل من الزنجبيل والماء، من خلال ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم بالإضافة إلى كوب من الماء المغلي؛ حيث ضعيه على نار عالية ودعيه يخمر لعدة دقائق.

ويشرب الخليط الصحي بعد أن يبرد قليلًا، مع إضافة القليل من العسل للمذاق و عصير الليمون للحصول على فوائد صحية إضافية وتناوله كل صباح أو مساء.

ويعزز هذا المشروب مناعة الجسم ويحافظ على رطوبته؛ فضلًا عن محاربة نزلات البرد والسعال المعتدل، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الغثيان ومشاكل في الجهاز الهضمي، هذا الشراب أمر لا بد منه؛ حيث يمكن أن يمنحك راحة فورية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

العدناني
نزل البصل للسوق وبيعه شيلة بيلة وارسلها بنص ريال منديل
زائر
الكمامات لم أجدها اربع صيدليات مررت بعا كلهم يقولون ما فيه
ابن حزم
لاحول
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
قول مالك كله يعني اهلك ناقصهم شي .. هذا هم يلعبون بالفلوس لعب سفريات وسنابات وخرابيط

أخر الأخبار

كريستيان ويلهامسون: رغم اعتزالي مازلت أمتلك شغفا للهلال
كريستيان ويلهامسون: رغم اعتزالي مازلت أمتلك شغفا للهلال
Time منذ 57 ثانية Views 1009
شاهد.. لقطات نادرة من حياة الأمير بندر آل سعود
شاهد.. لقطات نادرة من حياة الأمير بندر آل سعود
Time منذ 3 دقائق Views 1034
شاهد.. رجل أمن يعتدي على مسن ويثير موجة من الغضب 
شاهد.. رجل أمن يعتدي على مسن ويثير موجة من الغضب 
Time منذ 3 دقائق Views 50
محترف النصر يلقى إشادة واسعة عن مبادرته الإنسانية 
محترف النصر يلقى إشادة واسعة عن مبادرته الإنسانية 
Time منذ 8 دقائق Views 1182
هاشم سرور يستفز الهلالين بصورة لـ«أمرابط»: مُحاط بكل الفريق
هاشم سرور يستفز الهلالين بصورة لـ«أمرابط»: مُحاط بكل الفريق
Time منذ 10 دقائق Views 1278
الحكومة الصينية تحذف دراسة تكشف عن العدد الحقيقي لمصابي كورونا
الحكومة الصينية تحذف دراسة تكشف عن العدد الحقيقي لمصابي كورونا
Time منذ 14 دقيقة Views 1263
مدرب الاتحاد السابق: اللاعب العربي صعب للغاية في التعامل وينقصهم أساسيات كرة القدم
مدرب الاتحاد السابق: اللاعب العربي صعب للغاية في التعامل وينقصهم أساسيات كرة القدم
Time منذ 20 دقيقة Views 1305
حكم التبرع بالدم للصائم والشروط الواجب توافرها في الشخص المتبرع
حكم التبرع بالدم للصائم والشروط الواجب توافرها في الشخص المتبرع
Time منذ 20 دقيقة Views 1218
القبض على مقيم تورط في ارتكاب (3) جرائم سرقة بالرياض
القبض على مقيم تورط في ارتكاب (3) جرائم سرقة بالرياض
Time منذ 24 دقيقة Views 1358
شاهد.. لقطات عفوية وكوميدية لمكة محمد صلاح في بث مباشر لوالدها
شاهد.. لقطات عفوية وكوميدية لمكة محمد صلاح في بث مباشر لوالدها
Time منذ 28 دقيقة Views 1398