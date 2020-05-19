نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

معركة تكسير العظام بين رامي مخلوف وبشار الأسد تشتعل

Time منذ 19 دقيقة
Views 1331
Comment 1
معركة تكسير العظام بين رامي مخلوف وبشار الأسد تشتعل

دمشق (صدى):
لم تنتهي بعد حرب تكسير العظام بين الرئيس السوري بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف رأس الإقتصاد في البلاد، وظهرت في منشور لمخلوف عبر حسابه على الفيسبوك أشار فيه ان شركته مستعدة للدفع، مهاجما الجهة الرسمية ومتهما إياها بالتدخل في شؤون شركاته.

وقال مخلوف أن الامتثال لأية إجراءات تراها الحكومة مناسبة لإعادة التوازن للترخيص”، بحسب تعبيرهم، أن إعلان مسؤوليه جاء تحت الضغط وكان ذلك بعد أن نشرت الهيئة الناظمة للاتصالات في سوريا صورة عن كتاب يعلن فيه مديرون كبار في شركة الاتصالات التابعة لمخلوف.

ورفض مخلوف رئيس مجلس الإدارة منحهم التفويض الأصولي اللازم بحسب وثيقة رسمية صادرة عن الإدارة التنفيذية للشركة، فيما أكدت الهيئة على أن المديرين أعلنوا صراحة استعدادهم لتقديم استقالتهم فورا من الشركة في حال رغبت الحكومة بعد رفض مخلوف منحهم التفويض بتوقيع الإتفاق.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
شبت النار بينهم والمطافي تأخر عليهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
ابو عمار
الله يقويهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

أخر الأخبار

مقتل فتاة عربية يتصدر «تويتر» في بريطانيا
مقتل فتاة عربية يتصدر «تويتر» في بريطانيا
Time منذ 7 ثواني Views 0
صلة قرابة تجمع بين الراحل صالح كامل وفنانة مصرية
صلة قرابة تجمع بين الراحل صالح كامل وفنانة مصرية
Time منذ 3 دقائق Views 1099
بالفيديو.. عامل مصري يكشف كيف تعاملت المملكة معه بعد الإشتباه في إصابته
بالفيديو.. عامل مصري يكشف كيف تعاملت المملكة معه بعد الإشتباه في إصابته
Time منذ 4 دقائق Views 1099
خطوات تمكنك من إخفاء خاصية Seen في تطبيق ماسنجر
خطوات تمكنك من إخفاء خاصية Seen في تطبيق ماسنجر
Time منذ 5 دقائق Views 1093
معركة تكسير العظام بين رامي مخلوف وبشار الأسد تشتعل
معركة تكسير العظام بين رامي مخلوف وبشار الأسد تشتعل
Time منذ 19 دقيقة Views 1331
شاهد.. انعكاسات الجائحة على القطاع المصرفي
شاهد.. انعكاسات الجائحة على القطاع المصرفي
Time منذ 29 دقيقة Views 1430
القيادة تهنئ رئيس الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده
القيادة تهنئ رئيس الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده
Time منذ 36 دقيقة Views 1259
«أوقاف القدس» تحدد موعد إعادة فتح المسجد الأقصى للمصلين
«أوقاف القدس» تحدد موعد إعادة فتح المسجد الأقصى للمصلين
Time منذ 36 دقيقة Views 1286
مسن يتعرض لإعتداء جسدي عنيف بداخل مزرعته دون سبب واضح
مسن يتعرض لإعتداء جسدي عنيف بداخل مزرعته دون سبب واضح
Time منذ 37 دقيقة Views 302
آخر تطورات الوضع الصحي للفنان عبد العزيز المفرج
آخر تطورات الوضع الصحي للفنان عبد العزيز المفرج
Time منذ 41 دقيقة Views 1292