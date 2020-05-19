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شاهد.. انعكاسات الجائحة على القطاع المصرفي

Time منذ 29 دقيقة
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شاهد.. انعكاسات الجائحة على القطاع المصرفي

الرياض (صدى):
يتعرض القطاع المصرفي لضغوط كبيرة في ظل أزمة الجائحة، ومنها أن هناك تراجع في أسعار الفائدة وبالتالي وجود ضغط على هوامش الربحية عند البنوك العقود الطويلة.

وتعد غالبية أموال المودعين في القطاع البنكي بين شركات بالمناصفة بنسبة 56% للشركات والجهات الحكومية والبقية تحت الطلب؛ فيما لمعرفة تأثير هذا على القطاع المصرفي لابد من فهم طبيعة شريحة عملاء كل بنك.

وهناك حوالي 4 بنوك محلية تعتمد على الأفراد بشكل أكبر؛ فيما حتى التعاقدات بآجال طويلة الودائع وما إلى ذلك يكون بها حسابات أو بأخذ في عين الاعتبار المخاطر الذي قد يتعرض لها البنك بسبب تراجع نسبة الفائدة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
شبت النار بينهم والمطافي تأخر عليهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
ابو عمار
الله يقويهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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