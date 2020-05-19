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نانسي بيلوسي تنتقد ترامب بعد تناوله عقار الملاريا

Time منذ 58 دقيقة
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نانسي بيلوسي تنتقد ترامب بعد تناوله عقار الملاريا

وكالات (صدى):
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تناوله عقار هيدروكسي كلوروكين المضادّ للملاريا، من عشرة أيام على سبيل الوقاية؛ متجاهلاً توصيات السلطات الصحية الأمريكية بشأنه.

وانتقدت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي، تصرفات ترامب؛ حيث قالت: " لا أعتقد أن هذه فكرة جيدة " ، مستطردة: " إنه رئيسنا ومن الأفضل ألا يتناول شيئاً لم يوافق عليه العلماء، خصوصاً في مثل فئته العمرية، ولنقل بمثل فئة وزنه، المسماة السمنة المرضية " .

وعلق زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، على التصريحات الخاصة بالرئيس الأمريكي واصفًا إياها بـ " الخطيرة " ، فيما أضاف:" ذلك يعطي الناس آمالاً خاطئة… وقد يضعهم بخطر أيضاً

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أحدث التعليقات

ابو عمار
شبت النار بينهم والمطافي تأخر عليهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
ابو عمار
الله يقويهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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