سفارة المملكة بواشنطن تصدر بيان حول قضية «الشمراني» منفذ هجوم فوريدا

واشنطن (صدى):
علقت سفارة المملكة في واشنطن على تطورات التحقيق الأمريكي حول الهجوم الذي شنه "محمد سعيد الشمراني" المتدرب في سلاح الجو السعودي العام الماضي والذي أسفر عن مقتل 3 جنود امريكيين وأدانته المملكة بشده .
وأكدت سفارة المملكة ترحيبها بإستعادة المعلومات الإستخباراتية الهامة من هواتف المهاجم ، مؤكدة على تعاون المملكة الكامل مع جهات إنفاذ القانون الأمريكي .
وأشارت السفارة إلى التنسيق مع الولايات المتحدة لحماية المواطنين الأمريكيين والسعوديين بشكل أفضل من التهديدات الإرهابية ، فضلاً عن تدريب 28 ألف جندي سعودي في الولايات المتحدة على فنون سلاج الجو ومهاراته .
ونبهت السفارة على المحاولات الخبيثة خلال الفترة الحالية مؤكدة أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش والجماعات الإرهابية يستغل تحدي أزمة الفيروس ويعمل على نشر دعاية الكراهية والتهديد بما يؤكد على ضرورة اليقظة والإنتباه دائماً .