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طالب بجامعة أم القرى يكتشف ثغرات أمنية في شركات عالمية

Time منذ 58 دقيقة
Views 1332
طالب بجامعة أم القرى يكتشف ثغرات أمنية في شركات عالمية

مكة المكرمة (صدى):
تمكن طالب علوم الحاسب الآلي بجامعة أم القرى حمود الهلماني، من اكتشاف ثغرات أمنية في بعض الشركات العالمية ومنها وجود ثغرة لدى شركة SAP الأوروبية للبرمجيَّات، التي أدرجت اسمه ضمن قائمة جهود باحثي الأمن السيبراني لشهر مارس 2020 في صفحة الاستجابة للتهديدات السيبرانية.

ووصل حمود الهلماني، إلى ثغرتين بجامعتي كارنيجي ميلون الأمريكية، وميونخ الألمانية، أقرَّها البروفيسور مارتين روكرت الذي يعمل بالجامعة الألمانيَّة، فيما تقدم المركز الوطنيِّ الإرشاديِّ للأمن السيبرانيِّ بالشكر له.

وتعلم " الهلماني " أساليب البرمجة ومواكبة تطوراتها أسهم في تنمية مهارته العلمية في التنقيب عن الأخطاء في المواقع، وتجاوزها وفق آلية تعاملٍ دقيقة، نتج عنها اكتشاف ثغرات في مواقع مؤسسات رائدة على مستوى العالم، وذلك بإشراف رئيس قسم تقنية المعلومات د. مروان البحر، وتوجيه عميد الكلية الدكتور إسكندر هوساوي.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
شبت النار بينهم والمطافي تأخر عليهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
ابو عمار
الله يقويهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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