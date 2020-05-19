نصائح هامة لحمل آمن لمريضة السكر أو الضغط

أميرة خالد (صدى):
تخشى بعض النساء مريضات السكر أو الضغط من الإقدام على الحمل بسبب مخاوف حدوث مضاعفات .
ويؤكد الأطباء أنه يمكنكي تحقيق حلم الأمومة بسلام خلال فترة الحمر بمجرد اتباع التعليمات التالية :
1- قد تحتاجين تغييرالدواء المصاحب للنسولين أو لأدوية الضغط لأنها قد لا تكون مناسبة للجنين .
2- إذا كنتي تعانين من علامات مرض العين او مضاعفات مرض السكري الأخرى فيجب أن تعالجي نفسك من هذه الأمراض اولاً .
3- تناولي طعام صحي حتى قبل الحمل لتهيئة جسمك للمهام المطلوبة منه .
4- اختبري مستوى السكر في الدم بشكل منتظم حتى قبل أن تتأكدي من الحمل لأن عدم انتظام السكر يؤثر على الحبل الشوكي وقلب الطفل واللذان يتكونا في بداية الحمل .
5- لا شك أنكي ستحتاجين رؤية المتخصصين في هذه المرحلة بجانب اختصاصي التغذية.