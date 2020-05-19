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نصائح هامة لحمل آمن لمريضة السكر أو الضغط

Time منذ يوم
Views 1497
نصائح هامة لحمل آمن لمريضة السكر أو الضغط

أميرة خالد (صدى):
تخشى بعض النساء مريضات السكر أو الضغط من الإقدام على الحمل بسبب مخاوف حدوث مضاعفات .

ويؤكد الأطباء أنه يمكنكي تحقيق حلم الأمومة بسلام خلال فترة الحمر بمجرد اتباع التعليمات التالية :

1- قد تحتاجين تغييرالدواء المصاحب للنسولين أو لأدوية الضغط لأنها قد لا تكون مناسبة للجنين .

2- إذا كنتي تعانين من علامات مرض العين او مضاعفات مرض السكري الأخرى فيجب أن تعالجي نفسك من هذه الأمراض اولاً .

3- تناولي طعام صحي حتى قبل الحمل لتهيئة جسمك للمهام المطلوبة منه .

4- اختبري مستوى السكر في الدم بشكل منتظم حتى قبل أن تتأكدي من الحمل لأن عدم انتظام السكر يؤثر على الحبل الشوكي وقلب الطفل واللذان يتكونا في بداية الحمل .

5- لا شك أنكي ستحتاجين رؤية المتخصصين في هذه المرحلة بجانب اختصاصي التغذية.

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أحدث التعليقات

العدناني
نزل البصل للسوق وبيعه شيلة بيلة وارسلها بنص ريال منديل
زائر
الكمامات لم أجدها اربع صيدليات مررت بعا كلهم يقولون ما فيه
ابن حزم
لاحول
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
قول مالك كله يعني اهلك ناقصهم شي .. هذا هم يلعبون بالفلوس لعب سفريات وسنابات وخرابيط

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