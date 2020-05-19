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شاهد.. «صحة مكة» تؤكد على أحقية الجميع في إجراء فحص الفيروس

Time منذ ساعتين
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شاهد.. «صحة مكة» تؤكد على أحقية الجميع في إجراء فحص الفيروس

مكة المكرمة (صدى):
كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة حمد العتيبي، اليوم الثلاثاء، أنه يحق للجميع إجراء فحص الفيروس المستجد حتى لو لم تظهر عليه أعراض، عبر تطبيق موعد.

وقال حمد العتيبي، في مداخلة لبرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن المسح المجتمعي يستهدف المواطنين والمقيمين على حد سواء، فضلًا عن مواجهة الجائحة ومعرفة مدى انتشار الفيروس في المجتمع ومدى تأثير قرارات الحجر المنزلي المتخذة.

وأشار " العتيبي " إلى أن المسح متاح للجميع ويأتي ضمن خطوات مهمة اتخذتها الوزارة لاكتشاف الحالات مبكراً، ومحاصرة مواقع الوباء في الأحياء التي تسجل أعلى نسبة إصابة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
شبت النار بينهم والمطافي تأخر عليهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
ابو عمار
الله يقويهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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