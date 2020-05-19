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هيئة تنمية الصادرات توفر وظائف قيادية شاغرة

Time منذ 3 ساعات
Views 1552
هيئة تنمية الصادرات توفر وظائف قيادية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة تنمية الصادرات، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، تحت مسمى " مدير المراجعة الداخلية " ؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، ويفضل درجة الماجستير في تخصصات: (المراجعة الداخلية، أو المحاسبة)، مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يوليو 2020م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
شبت النار بينهم والمطافي تأخر عليهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
ابو عمار
الله يقويهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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