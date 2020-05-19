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"آبل" تطلق خدمة تخطيط القلب بالمملكة

Time منذ 3 ساعات
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"آبل" تطلق خدمة تخطيط القلب بالمملكة

الرياض (صدى):
قالت شركة آبل الأمريكية بأنها ستطلق من خلال تطبيق ساعات الجيل الرابع والخامس الذكية، لخدمة تخطيط القلب وإشعار عدم انتظام دقاته بالمملكة، وتأتي هذة الخطوة بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء "والدواء في السعودية باعتبارهما أجهزة طبية مرخصة من فئة" Class

IIaوذلك من خلال عملية اعتماد تسويق الأجهزة الطبية

وأوضحت الشركة إن الخدمتين ستتوفران بالمملكة من خلال تحديث البرامج القادم مع نظامي «آي أو إس 13.5» و«وواتش أو إس 6.2.5»، حيث تعتبر هذه الخدمة أول منتج يصل إلى المستهلك مباشرة ويسمح للمستخدمين بأخذ تخطيط للقلب من معصمهم مباشرة، حيث يسجل دقات القلب.

وتابعت بأنها ستعمل خدمة إشعار عدم انتظام دقات القلب في الجيل الأول من الساعات أو الموديلات الأحدث بمراقبة إيقاع دقات القلب في الخلفية بين الحين والآخر، وسترسل إشعاراً إذا تم تحديد دقات قلب غير منتظمة تشير إلى الرجفان الأذيني».

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أحدث التعليقات

ابو عمار
شبت النار بينهم والمطافي تأخر عليهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
ابو عمار
الله يقويهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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