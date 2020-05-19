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أمانة المدينة تُغلق 4 منشآت تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

Time منذ 3 ساعات
Views 1554
أمانة المدينة تُغلق 4 منشآت تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

المدينة المنورة (صدى):
أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، بالتعاون مع قوة المهمات والواجبات الخاصة، 4 منشآت تجارية في نطاق بلدية العوالي لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فايروس كورونا‬ المستجد.

وأكدت الأمانة على استمرار متابعتها للأسواق والمتاجر، من خلال فرقها الرقابيّة الميدانية للتحقق من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.

وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين للاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
شبت النار بينهم والمطافي تأخر عليهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
ابو عمار
الله يقويهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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