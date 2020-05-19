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أمير عسير يوجه بمعالجة انقطاعات الكهرباء بمركز قنا

Time منذ 3 ساعات
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أمير عسير يوجه بمعالجة انقطاعات الكهرباء بمركز قنا

محمد بن طحيطح (صدى):
وجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بسرعة دعم فرق الصيانة الميدانية من إدارة القطاع الجنوبي في الشركة السعودية للكهرباء والرفع بجميع العوائق والصعوبات لمعالجتها للمساعدة بكل قوة في إيجاد الحلول العاجلة ، التي تضمن عدم إنقطاع الخدمة ، حتى ينتهي العمل من “ثلاثة مشاريع قائمة” لتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية في المنطقة، يتوقع الإنتهاء من تنفيذها قبل نهاية عام 2020م.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير “المكلف” سلطان الأحمري، مؤكدا أن توجيه سموه جاء بعد تكرار إنقطاع التيار الكهربائي بمركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير خلال الأيام الماضية، وإن إمارة منطقة عسير تتابع عن كثب تفاصيل الحادثة، وما ترتب عليها من معاناة لدى الأهالي.

حيث اشتكى عدد من سكان أهالي مركز قنا بعسير من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، الأمر الذي تسبب في فساد وتعطل بعض الأجهزة الكهربائية بالمنازل.

وتذمر أهالي المركز من استمرار ضعف الكهرباء والانقطاعات المتكررة بعد عودة التيار الكهربائي مساء أمس الاثنين ، بالإضافة إلى انقطاع خدمة الاتصالات التي زادت من المعاناة الشيء الكثير .

وطالب الأهالي من شركة الكهرباء إيضاح أسباب إنقطاع التيار الكهربائي الذي أصبح بشكل مستمر وخاصة في نهار رمضان رغم ارتفاع درجات الحرارة ، مشيرين إلى معاناتهم في ارتفاع قيمة الفواتير رغم كثرة الأعطال وانقطاع للتيار الكهربائي بشكل يومي.

مطالبين بتعويض المتضررين الذين تعطلت لديهم الأجهزة الكهربائية بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي لعدة مرات، بالإضافة إلى تعويضهم عن انقطاع الخدمة لساعات طويلة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
شبت النار بينهم والمطافي تأخر عليهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
ابو عمار
الله يقويهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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