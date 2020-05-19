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إطلاق موقع جديد للتوعية الصحية والإحصائيات اليومية

Time منذ 3 ساعات
Views 1605
إطلاق موقع جديد للتوعية الصحية والإحصائيات اليومية

الرياض (صدى):
دشنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، موقعاً إلكترونيا جديداً باسم "الوقاية من كورونا "، وهو المنصة الرئيسية للتوعية الصحية؛ حيث يضم المعلومات الصحية الصحيحة فيما يخص الفيروس المستجد.

ويحتوي الموقع الجديد، على الإحصائيات اليومية عن الحالات المسجلة في المملكة من الإصابات التراكمية والحالات الجديدة وحالات التعافي والوفيات في جميع مناطق المملكة؛ فضلًا عن جميع المعلومات والمنتجات التي تنشر في جميع منصات التواصل الاجتماعي، التي ترفع من مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع.

ويساعد الموقع في تعريف كورونا المستجد وأعراضه وآلية التواصل مع مركز 937، وكيفية إجراء التقييم الذاتي وطرق الحماية من الإصابة ومنع الانتشار وغيرها من النصائح والإرشادات التوعوية؛ فيما يمكن الدخول إليه عبر الرابط التالي من هنــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
شبت النار بينهم والمطافي تأخر عليهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
ابو عمار
الله يقويهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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