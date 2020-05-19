نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

السماح لليفربول برفع درع الدوري دون جمهور

Time منذ 11 ساعة
Views 2071
السماح لليفربول برفع درع الدوري دون جمهور

وكالات (صدى):
كشف المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج"، ريتشارد ماسترز، اليوم الثلاثاء، عن السماح لفريق ليفربول في حال حصوله على بطولة الدوري، برفع كأس الدوري لكن من دون حضور الجمهور.

وأوضح ريتشارد ماسترز: " إذا كان ذلك ممكنا، أي التتويج، نعم، سيكون ثمة احتفال وسيتبادل اللاعبون الكأس. نود أن تكون هناك مراسم لتقديم الكأس لمكافأة اللاعبين والجهاز الفني على العمل الشاق الذين قاموا به ".

واستطرد: " وبالتالي سنقوم بذلك، إلا إذا كان ذلك غير ممكن لمخاوف صحية "، فيما يتصدر ليفربول جدول الترتيب بفارق 25 نقطة عن حامل اللقب ومنافسه المباشر مانشستر سيتي، ويحتاج إلى 6 نقاط من مبارياته التسع الأخيرة لكي يتوج بطلا رسميا للمرة الأولى منذ عام 1990، أي منذ نحو 30 عاما.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اللهم بلغنا ليلة القدر يارب العالمين اللهم انك عفوا كريم تحب العفو فعفوا عنا يارب العالمين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بس ليش يقرأون كذا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
احمد
هذي مخالفة وتجمع عدد كبير من الناس
Z
شركة ناقل مرتبط عقدها بالبريد السعودي.. وهذا هو مربط الفرس

أخر الأخبار

بالفيديو.. مشهد مؤثر لوقوف أبناء صالح كامل على قبره
بالفيديو.. مشهد مؤثر لوقوف أبناء صالح كامل على قبره
Time منذ 10 ثواني Views 1000
شاهد.. تركي آل الشيخ يسخر من روبرتو كارلوس: «مبتعرفش تشوط أساسًا»
شاهد.. تركي آل الشيخ يسخر من روبرتو كارلوس: «مبتعرفش تشوط أساسًا»
Time منذ دقيقة Views 1039
«الدفاع المدني»: لا نضطر لتوقيع المخالفات المتعلقة باشتراطات سلامة المنشآت
«الدفاع المدني»: لا نضطر لتوقيع المخالفات المتعلقة باشتراطات سلامة المنشآت
Time منذ 9 دقائق Views 1159
نجوم الفن ينعون الراحل صالح كامل: "رحل الرجل "
نجوم الفن ينعون الراحل صالح كامل: "رحل الرجل "
Time منذ 10 دقائق Views 1246
الزواج قسمة ونصيب
الزواج قسمة ونصيب
Time منذ 10 دقائق Views 262
خمسة أشياء عن الصداع النصفي
خمسة أشياء عن الصداع النصفي
Time منذ 12 دقيقة Views 196
سعيد العويران يتحدي محمد الدعيع
سعيد العويران يتحدي محمد الدعيع
Time منذ 12 دقيقة Views 228
عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري
عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري
Time منذ 13 دقيقة Views 1230
موقف طريف اثناء منع حظر التجول
موقف طريف اثناء منع حظر التجول
Time منذ 13 دقيقة Views 310
مريض وتصرف غريب مع ممرضات
مريض وتصرف غريب مع ممرضات
Time منذ 14 دقيقة Views 247