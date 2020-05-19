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أعراض نفسية تؤثر على المجتمع نتيجة العزل المنزلي

Time منذ يوم
Views 1598
أعراض نفسية تؤثر على المجتمع نتيجة العزل المنزلي

أميرة خالد (صدى):
كشفت الاستشارية النفسية الدكتورة هويدا الحاج حسن، عن بعض الأعراض النفسية التي أصابت الجميع عالميًا نتيجة تطبيق العزل والتباعد الاجتماعي لمقاومة تفشي الجائحة.

وأوضحت الدكتورة هويدا، أن تلك الأعراض تضم: الوحدة والاكتئاب والتوتر والغضب والتفكير السلبي والخوف المستمر، لافتة إلى ملء أوقات الفراغ بطريقة إيجابية إبداعية ومحاولة التحكم في المشاعر للخروج من العزلة النفسية والتفكير الإيجابي في ما صنعه هذا الحدث.

وقالت الاستشارية النفسية، أن علينا ألا نركز فقط على مشاهدة الإحصاءات يوميا بشكل متواصل، وأن نلتزم بتنوع حياتي صحي كالتغذية الصحية والنوم الصحي والتأمل الواعي ومقاومة العوامل السلبية ومعرفة ما نستطيع التحكم فيه.

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أحدث التعليقات

العدناني
نزل البصل للسوق وبيعه شيلة بيلة وارسلها بنص ريال منديل
زائر
الكمامات لم أجدها اربع صيدليات مررت بعا كلهم يقولون ما فيه
ابن حزم
لاحول
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
قول مالك كله يعني اهلك ناقصهم شي .. هذا هم يلعبون بالفلوس لعب سفريات وسنابات وخرابيط

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