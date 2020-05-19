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أزمة بين الحكومة البريطانية وأندية الدوري تهدد بالحرمان من الإستمرار ببطولات أوروبا

Time منذ 12 ساعة
Views 1688
أزمة بين الحكومة البريطانية وأندية الدوري تهدد بالحرمان من الإستمرار ببطولات أوروبا

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن أزمة جديدة بين أندية الدوري الإنجليزي والحكومة البريطانية قد تهدد بعد مشاركة أكثر من نادي في دوري أبطال اوروبا .

وأكدت أن رئيس الوزراء البريطاني يصر على فرض الحجر الصحي على اللاعبين حال سفرهم إلى دولة أخرى وهو ما يضع كثيرمن النجوم في مأزق ومنهم فرص بيب غوارديولا وفريقه مانشستر سيتي للفوز باللقب الأول في دوري أبطال أوروبا .

كما يعد القرار كارثي لسيتي وتشيلسي بعد بلوغهما دور الستة عشر لدوري الأبطال ،ولا يزال مانشستر يونايتد وولفرهامبتون الإنجليزيان ورينجرز الأسكتلندي أيضاً في الدوري الأوروبي .

وكانت رابطة الأندية قد حصلت على استثناء للاعبين من الحجر الصحي من وزير الثقافة البريطاني إلا أن وزير الصحة ورئيس الوزراء اعترضا ولا يزال االأمر قيد قرارهم الأخير .

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اللهم بلغنا ليلة القدر يارب العالمين اللهم انك عفوا كريم تحب العفو فعفوا عنا يارب العالمين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بس ليش يقرأون كذا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
احمد
هذي مخالفة وتجمع عدد كبير من الناس
Z
شركة ناقل مرتبط عقدها بالبريد السعودي.. وهذا هو مربط الفرس

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