أزمة بين الحكومة البريطانية وأندية الدوري تهدد بالحرمان من الإستمرار ببطولات أوروبا

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن أزمة جديدة بين أندية الدوري الإنجليزي والحكومة البريطانية قد تهدد بعد مشاركة أكثر من نادي في دوري أبطال اوروبا .
وأكدت أن رئيس الوزراء البريطاني يصر على فرض الحجر الصحي على اللاعبين حال سفرهم إلى دولة أخرى وهو ما يضع كثيرمن النجوم في مأزق ومنهم فرص بيب غوارديولا وفريقه مانشستر سيتي للفوز باللقب الأول في دوري أبطال أوروبا .
كما يعد القرار كارثي لسيتي وتشيلسي بعد بلوغهما دور الستة عشر لدوري الأبطال ،ولا يزال مانشستر يونايتد وولفرهامبتون الإنجليزيان ورينجرز الأسكتلندي أيضاً في الدوري الأوروبي .
وكانت رابطة الأندية قد حصلت على استثناء للاعبين من الحجر الصحي من وزير الثقافة البريطاني إلا أن وزير الصحة ورئيس الوزراء اعترضا ولا يزال االأمر قيد قرارهم الأخير .