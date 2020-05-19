6 نصائح للإستمتاع بالعيد بلا خروجات

أميرة خالد (صدى):
يختلف عيد الفطر المبارك هذا العام عن عهده كل عام بسبب جائحة الفيروس التي فرضت على الجميع عدم الخروج إلى المتنزهات والمطاعم وزيارة الأقارب .
ويؤكد الخبراء على أهمية التخطيط للإستمتاع بالعيد على الرغم من هذه الممنوعات ، وذلك من خلال الخطوات التالية :
1- ابدأي بتهيئة أطفالك للإختلاف هذا العيد حفاظاً على أنفسهم وعلى المجتمع ، من الطبيعي أنهم سيتذمرون في البداية ، لكن بالتعامل الجيد مع الموقف ستتجاوزن هذه المواقف .
2- ابدأوا اليوم بصلاة العيد جماعة في المنزل .
3- ارتدوا الملابس المنزلية الجديدة إن أمكن .
4- تواصلوا مع الأهل والأقارب عبر الإنترنت .
5- حددوا بعض وسائل الترفيه كالأفلام والمسرحيات .
6- شاركي أطفالك اللعب وصنع الحلويات .
وبشكل عام يجب ألا نجعل أزمة الفيروس تنال من فرحتنا بالعيد لأنها بالتأكيد ستمر ، وستبقى تلك الأيام مؤثرة في الجميع وخاصةً الأطفال .