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وفاة رجل الأعمال صالح كامل بعد صراع مع المرض

Time منذ ساعتين
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وفاة رجل الأعمال صالح كامل بعد صراع مع المرض

وكالات (صدى):
توفى رجل الأعمال الشهير الشيخ صالح كامل عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض.

ويعد صالح عبد الله كامل رجل أعمال وأحد المستثمرين المشهورين في مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة ART راديو وتلفزيون العرب ، ولد عام 1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديراً عاماً لديوان مجلس الوزراء

وتلقى كامل تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة. حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض  1963م. أنشأ وهو طالب مؤسسة صغيرة باسم دار ومكتب الكشاف.

وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل في وزارة المالية، وبعد عشر سنوات من العمل في وزارة المالية، ترك العمل الحكومي واتجه إلى القطاع الخاص، الذي توفق فيه حتى أصبح يمتلك ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة وفي نحو 45 دولة حول العالم.

وقامت شخصيات شهيرة بنعي رجل الأعمال صالح كامل، حيث كتب الداعية عائض القرني عبر حسابه بموقع "تويتر"، " غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، وأحسن الله عزاء أهله وذويه، وإنا لله وإنا إليه راجعون ".

وتقدم الإعلامي وليد الفراج بالتعازي، قائلا، " رحل اليوم العم الشيخ صالح كامل، لأول أشعر بهذه القدر من الحزن على فقد رجل كان بمثابة الأب بالنسبة لي، منحني الفرصة لموقع قيادي في وقت تكالبت فيه الظروف والرجال لكنه وأبنائه الكرام كانوا خير سند وداعم في توقيت صعب بالنسبة لي، الله يرحمك يا أبو عبدالله ".

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أحدث التعليقات

ال
هذا منحط وسافل ولازم يتربى لانه مو متربى
ال
هذا منحط وسافل ولازم يتربى لانه مو متربى
ابو محمد 😎
الدوام لله .. .. الله هو الحي الدائم ، الحي الذي لا يموت ، سبحانه ..
دآنـــــــہہ
ساهر لمصلحتكم 🙄! الله يغفر له وجميع موتى المسلمين
ابو محمد 😎
اللهم آمين .. .. هذا هو الرد السنع يا اخ ، ع س ع ، لاهنت ،،، بلا صور وكلام فارغ لا داعي له ..

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