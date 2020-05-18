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أطعمة تضعف الجهاز المناعي منها "الفراولة"

Time منذ يوم
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أطعمة تضعف الجهاز المناعي منها "الفراولة"

متابعة أميرة خالد (صدى):
يؤثر تناول كثير من الحلوى على المدى الطويل، سلبًا على الجهاز المناعي ويؤدي أيضًا إلى أمراض مثل السكري والكوليسترول.

ومن بين الأطعمة التي يمكنها تقليل المناعة بالإفراط في تناولها هي " الفراولة " ،فلا يعلم البعض أن الكثير من الفراولة يمكن أن يقلل مناعتك، حيث تطلق مكونًا يسمى الهيستامين، وتؤدي زيادة الهيستامين إلى الشعور بعدم الراحة في أنفك ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشاكل الجيوب الأنفية.

كما أن استهلاك مادة الكافيين بكثرة، يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ واضطراب المعدة، كما أن الكثير منها يجعلك تشعر بالجفاف، حيث إن الكافيين مدر للبول، ويمكن أن يجعلك تشعر بالغثيان، وتعد هذه الأعراض من مسببات ضعف جهاز المناعة.

ويسبب الإفراط في تناول رقائق البطاطس والكثير من الملح في ضعف جهاز المناعة على المدى الطويل ويسبب اضطرابات مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

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أحدث التعليقات

العدناني
نزل البصل للسوق وبيعه شيلة بيلة وارسلها بنص ريال منديل
زائر
الكمامات لم أجدها اربع صيدليات مررت بعا كلهم يقولون ما فيه
ابن حزم
لاحول
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
قول مالك كله يعني اهلك ناقصهم شي .. هذا هم يلعبون بالفلوس لعب سفريات وسنابات وخرابيط

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