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بالفيديو.. ردة فعل أطفال تجاه مرور دوريات الأمن بشارعهم

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. ردة فعل أطفال تجاه مرور دوريات الأمن بشارعهم

نايف السالم (صدى):
وثق مقطع فيديو، ردة فعل أطفال يلعبون أمام منازلهم بالدراجات الهوائية، تجاه دوريات الأمن التي مرت بشارعهم، لتطبيق أمر منع التجول.

وأظهر المقطع اندهاش الأطفال وصراخهم، بينما أمرهم أحد رجال الأمن بالدخول للمنزل،قائلا : " أقعدوا في بيوتكم " .

وأعرب متداولو المقطع عن فخرهم برجال الأمن وتقديرهم لمجهوداتهم الواضحة للتأكد من التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، داخل الأحياء السكنية.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، صرح في وقت سابق بأن مؤشر مخالفات منع التجول انخفض بصورة تدريجية مع دخول شهر رمضان، في مناطق المملكة باستثاء الرياض.

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أحدث التعليقات

ال
هذا منحط وسافل ولازم يتربى لانه مو متربى
ال
هذا منحط وسافل ولازم يتربى لانه مو متربى
ابو محمد 😎
الدوام لله .. .. الله هو الحي الدائم ، الحي الذي لا يموت ، سبحانه ..
دآنـــــــہہ
ساهر لمصلحتكم 🙄! الله يغفر له وجميع موتى المسلمين
ابو محمد 😎
اللهم آمين .. .. هذا هو الرد السنع يا اخ ، ع س ع ، لاهنت ،،، بلا صور وكلام فارغ لا داعي له ..

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