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محافظ خميس مشيط يوجه بالقبض على قائد مركبة مارس عدة مخالفات

Time منذ ساعة
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محافظ خميس مشيط يوجه بالقبض على قائد مركبة مارس عدة مخالفات

محمد بن طحيطح (صدى):
بتوجيهات محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط وأثناء جولته بالمحافظة مساء الأمس بوقت المنع وملاحظته لمخالفة أحد المركبات وقطعه الإشارة المرورية وعكس السير والمراوغة بين المركبات بشكل متهور ، حيث تم إبلاغ مدير شعبة مرور خميس مشيط حينها.

وقد تمكنت شعبة المرور مساء اليوم الاثنين وبمتابعة مدير المرور بالمحافظة العقيد يحيى عسيري وفي خلال 24 ساعة ومع عدم توافر أي معلومات عن اللوحات الخاصة بالمركبة بالقبض على المركبة وقائدها لتطبيق النظام بحقه.

وقد شكر "بن مشيط" شعبة مرور المحافظة على سرعة التجاوب والقبض على المخالف لإحالته للجهات ذات الإختصاص وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

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أحدث التعليقات

ال
هذا منحط وسافل ولازم يتربى لانه مو متربى
ال
هذا منحط وسافل ولازم يتربى لانه مو متربى
ابو محمد 😎
الدوام لله .. .. الله هو الحي الدائم ، الحي الذي لا يموت ، سبحانه ..
دآنـــــــہہ
ساهر لمصلحتكم 🙄! الله يغفر له وجميع موتى المسلمين
ابو محمد 😎
اللهم آمين .. .. هذا هو الرد السنع يا اخ ، ع س ع ، لاهنت ،،، بلا صور وكلام فارغ لا داعي له ..

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