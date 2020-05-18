نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

أمطار رعدية ورياح سطحية وانعدام في الرؤية علي الرياض والباحة وجازان 

Time منذ ساعة
Views 1820
Comment 1
أمطار رعدية ورياح سطحية وانعدام في الرؤية علي الرياض والباحة وجازان 

الرياض (صدى):
توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح سطحية نشطة في منطقة الباحة، الحجرة، المخواة، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية بمنطقة الرياض، الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الدوادمي، الزلفي، السليل، الغاط، القويعية، المجمعة، المزاحمية، حوطة

بنی تمیم، رماح، ضرما، عفيف، وادي الدواسر.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية في منطقة جازان، أبو عريش، الدائر، الدرب،  الريث، العارضة، بيش، جازان، صامطة، صبيا، فرسان، فيفا، هروب.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ال
هذا منحط وسافل ولازم يتربى لانه مو متربى
ال
هذا منحط وسافل ولازم يتربى لانه مو متربى
ابو محمد 😎
الدوام لله .. .. الله هو الحي الدائم ، الحي الذي لا يموت ، سبحانه ..
دآنـــــــہہ
ساهر لمصلحتكم 🙄! الله يغفر له وجميع موتى المسلمين
ابو محمد 😎
اللهم آمين .. .. هذا هو الرد السنع يا اخ ، ع س ع ، لاهنت ،،، بلا صور وكلام فارغ لا داعي له ..

أخر الأخبار

أمير يكافئ " مرزوقة " و " أبو قحط " بـ 10 آلاف ريال
أمير يكافئ " مرزوقة " و " أبو قحط " بـ 10 آلاف ريال
Time منذ 30 دقيقة Views 1933
بندر الرزيحان : اؤيد إستكمال الدوري لانه من صالح الهلال ومن صالح النصر
بندر الرزيحان : اؤيد إستكمال الدوري لانه من صالح الهلال ومن صالح النصر
Time منذ 49 دقيقة Views 202
عبدالكريم الحمد : أؤيد إستكمال الدوري
عبدالكريم الحمد : أؤيد إستكمال الدوري
Time منذ 50 دقيقة Views 205
رئيس نادي العدالة : لم يطرح قرار إلغاء الدوري
رئيس نادي العدالة : لم يطرح قرار إلغاء الدوري
Time منذ 50 دقيقة Views 180
عبدالعزيز المريسل : إلغاء الدوري مسألة وقت ليس أكثر
عبدالعزيز المريسل : إلغاء الدوري مسألة وقت ليس أكثر
Time منذ 51 دقيقة Views 309
أطعمة تضعف الجهاز المناعي منها "الفراولة"
أطعمة تضعف الجهاز المناعي منها "الفراولة"
Time منذ 55 دقيقة Views 1436
أسرة تلقي طفلتيها في بئر خوفا من العار!
أسرة تلقي طفلتيها في بئر خوفا من العار!
Time منذ ساعة Views 1496
بالفيديو.. ردة فعل أطفال تجاه مرور دوريات الأمن بشارعهم
بالفيديو.. ردة فعل أطفال تجاه مرور دوريات الأمن بشارعهم
Time منذ ساعة Views 3183
دولة بها أكثر من 70 ألف شخص فوق سن الـ 100 عام 
دولة بها أكثر من 70 ألف شخص فوق سن الـ 100 عام 
Time منذ ساعة Views 994
حل مشكلة ألم العين
حل مشكلة ألم العين
Time منذ ساعة Views 810