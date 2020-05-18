موعد عودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الإمارات 

أبوظبي (صدى):
أوضحت الحكومة الإماراتية أنها سمحت بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج البلاد ممن لهم أقارب داخلها، وجاء ذلك اعتبارا من الأول من يونيو المقبل.
ولفتت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إلي أنها سمحت بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الإمارات ممن لهم أقارب داخلها وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل.
ويأتي القرار حرصا من الإمارات على تسهيل الإجراءات خلال هذه الفترة لأصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة مراعاة للأسر وما يتطلبه الأمر من التئام شملهم مع عائلاتهم الذين تأثروا بالتدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.