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سعود السويلم يتحدى تركي آل الشيخ والأخير يرد

Time منذ 8 دقائق
Views 1333
سعود السويلم يتحدى تركي آل الشيخ والأخير يرد

ماجد محمد (صدى):
أعلن رئيس نادي النصر السابق سعود السويلم، اليوم الثلاثاء، عنن تحديه للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.

وقال "سويلم" في تغريدة : "أتحدى الأسطورة أبوناصر على مباراة في البلايستيشن خيريه، وتكون المباراة بمشاركة الجميع لتوفير اكثر من مسكن لصالح منصة جود الاسكان، والوعد 29 رمضان اذا قبل التحدي ".

ورد تركي آل الشيخ على تغريدة السويلم قائلًا: "قبلت التحدي يالشامخ لصالح منصة جود الإسكان وبأخذ الميريا وتأخذ النصر وأتحداك بعد ولصالح المباراة ادعم المنصة بمليون ريال".

وتابع آل الشيخ: "والوعد مثل ما حددت 29 رمضان وبشرط تكون بث مباشر للجميع”، ليرد السويلم قائلًا: "بث مباشر وإن بغيتها بعد 4K وادعم مثل ما دعمت بمليون ريال لصالح منصة جود الإسكان.. النصر VS ألميريا في 29 رمضان".

وكانت منصة جود الإسكان التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية قد أطلقت “دوري جود الإسكان” لدعم التنافس بين الأندية الرياضية في تأمين المساكن لأسر الضمان الاجتماعي من فئة الأسر الأشد احتياجًا للسكن.

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سوسن
{الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}
احمد
لا اثق بحركات الامريكان الهوليليوديه
QLQ
... الجنسية في الصورة الاولى يجب تدبيل الغرامه عليهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وفرت علينا الله يجزاااك خير😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😍😍😍😍

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