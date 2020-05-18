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باكستان: لا نعتبر كورونا جائحة ويجب رفع القيود

Time منذ 3 ساعات
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باكستان: لا نعتبر كورونا جائحة ويجب رفع القيود

إسلام أباد (صدى):
أمرت المحكمة العليا في باكستان يوم الاثنين، الحكومة، برفع بعض القيود الباقية المفروضة على الأعمال لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقالت المحكمة في حكمها، إن الفيروس ”ليس جائحة في باكستان على ما يبدو.. لماذا تبتلع مكافحته مثل هذا المال الكثير“.

كما أمرت المحكمة بإعادة فتح المراكز التجارية إذا لم تعترض السلطات الصحية ورفع القيود على الأعمال التي تفتح أبوابها في العطلات الأسبوعية.

وأصدرت المحكمة أمرها باستخدام السلطة الواسعة المخولة لها والتي تمكنها من إصدار أحكام حتى دون رفع قضايا أمامها. وسجلت باكستان 42125 حالة إصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 و903 حالات وفاة.

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ال
هذا منحط وسافل ولازم يتربى لانه مو متربى
ال
هذا منحط وسافل ولازم يتربى لانه مو متربى
ابو محمد 😎
الدوام لله .. .. الله هو الحي الدائم ، الحي الذي لا يموت ، سبحانه ..
دآنـــــــہہ
ساهر لمصلحتكم 🙄! الله يغفر له وجميع موتى المسلمين
ابو محمد 😎
اللهم آمين .. .. هذا هو الرد السنع يا اخ ، ع س ع ، لاهنت ،،، بلا صور وكلام فارغ لا داعي له ..

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