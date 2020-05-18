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مجهولون يبتزون عملاء شركات الشحن والتوصيل بروابط إلكترونية

Time منذ 44 دقيقة
Views 1419
مجهولون يبتزون عملاء شركات الشحن والتوصيل بروابط إلكترونية

الرياض (صدى):
كشف بعض عملاء شركات الشحن وتوصیل الطرود، تعرضھم لعملیات نصب واحتیال من قبل مجھولین تلقوا قواعد بیانات بأسماء وھواتف العملاء.

وجددت الشركات تحذيراتھا للمستھلكین بأن الشركات لا تطلب أي بیانات بنكیة أو بیانات غیر ضرورية.

وقاد استدعاء وزارتي التجارة والاتصالات لعدد من المتاجر وشركات توصیل الطرود، وتغريم ھیئة الاتصالات لشركتین مختصتین في الخدمات البريدية وإيقاف إحداھن عن استقبال طلبات جديدة، إلى نشر عدد من المستھلكین مشاكلھم مع الشركات وتأخر توصیل طلباتھم التي بدأت من شھر مارس الماضي، وفقًا للوطن.

بالإضافة إلى عدم الالتزام في تنفیذ الأوامر وإعادة المبالغ المالیة بعد إلغاء المشتريات. وسجل ما يقارب 1000 مستھلك شكاواھم عبر حساب وزارة التجارة، التي أوضحت للعملاء أنھم يمكنھم تسجیل البلاغات والتواصل مع ھیئة الاتصالات وتقنیة المعلومات

وأخلت بعض الشركات مسؤولیتھا عن مھمة إيصال الطرود للمستھلكین في موعدھا، حیث أوضح عدد من

المستھلكین أن الشركات لم تحترم عملاءھا ولم تقدم أي إيضاح منذ وقت مبكر حتى تزايد عدد شكاوى العملاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتدخل الوزارات مع العمیل.

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سوسن
{الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}
احمد
لا اثق بحركات الامريكان الهوليليوديه
QLQ
... الجنسية في الصورة الاولى يجب تدبيل الغرامه عليهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وفرت علينا الله يجزاااك خير😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😍😍😍😍

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