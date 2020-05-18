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إثيوبيا تدافع عن خططها لملء خزان سد النهضة

Time منذ ساعة
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إثيوبيا تدافع عن خططها لملء خزان سد النهضة

أديس أبابا (صدى):
وجه وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارغاشيو، رسالة بعثها إلى مجلس الأمن الدولي، قائلا إن بلاده "لا ترى أي سبب لتأجيل ملء خزان سد النهضة" المثير للجدل، وذلك بالرغم من تحذيرات مصر من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة.

ويذكر أن سد النهضة الإثيوبي مصدرا للتوتر في حوض نهر النيل منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع عام 2011. وتقول أديس أبابا إن السد مهم لاقتصادها، بينما تخشى مصر والسودان من أن يوثر على كمية مياه النيل بالنسبة لهما.

كما فشلت المحادثات التي أجريت في وقت سابق من هذا العام بين مصر والسودان وإثيوبيا، في تحقيق انفراج.

واقترح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المضي في "ملء المرحلة الأولى" التي ستجمع 18.4 مليار متر مكعب من المياه في خزان السد على مدى عامين. لكن مصر والسودان يخشيان من أن الخزان، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب، سيحتجز إمدادات المياه الأساسية السنوية للنهر.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في رسالة إلى مجلس الأمن في 1 مايو، إن ملء السد وتشغيله "سيعرض الأمن المائي والأمن الغذائي (المصري) للخطر، بل وجود أكثر من 100 مليون مصري يعتمدون بشكل كامل على نهر النيل لكسب عيشهم".

وأضاف: "هذا وضع يحتمل أن يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

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أحدث التعليقات

سوسن
{الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}
احمد
لا اثق بحركات الامريكان الهوليليوديه
QLQ
... الجنسية في الصورة الاولى يجب تدبيل الغرامه عليهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وفرت علينا الله يجزاااك خير😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😍😍😍😍

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