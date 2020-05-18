نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تمديد فترة إيقاف الأنشطة الكروية في إيطاليا

Time منذ ساعة
Views 1573
تمديد فترة إيقاف الأنشطة الكروية في إيطاليا

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تمديد فترة إيقاف الأنشطة الكروية .

وقال الاتحاد الإيطالي إنه سيتم تمديد الفترة حتى منتصف شهر يونيو المقبل حيث سيتم الاسئناف عقب ذلك.

Time واتساب

أحدث التعليقات

سوسن
{الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}
احمد
لا اثق بحركات الامريكان الهوليليوديه
QLQ
... الجنسية في الصورة الاولى يجب تدبيل الغرامه عليهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وفرت علينا الله يجزاااك خير😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😍😍😍😍

أخر الأخبار

باكستان: لا نعتبر كورونا جائحة ويجب رفع القيود
باكستان: لا نعتبر كورونا جائحة ويجب رفع القيود
Time منذ دقيقة Views 1040
الرئاسة التركية تقع في خطأ فاضح وتخلط بين يوم عرفه ورمضان
الرئاسة التركية تقع في خطأ فاضح وتخلط بين يوم عرفه ورمضان
Time منذ 5 دقائق Views 1102
سعود السويلم يتحدى تركي آل الشيخ والأخير يرد
سعود السويلم يتحدى تركي آل الشيخ والأخير يرد
Time منذ 8 دقائق Views 1312
المشيقح يحصل على الماجستير في القانون من جامعة بنسلفانيا
المشيقح يحصل على الماجستير في القانون من جامعة بنسلفانيا
Time منذ 24 دقيقة Views 1188
بالفيديو.. طبيب مناعة يتحدث عن استخدام " مناعة القطيع " في مواجهة كورونا
بالفيديو.. طبيب مناعة يتحدث عن استخدام " مناعة القطيع " في مواجهة كورونا
Time منذ 36 دقيقة Views 1792
مجهولون يبتزون عملاء شركات الشحن والتوصيل بروابط إلكترونية
مجهولون يبتزون عملاء شركات الشحن والتوصيل بروابط إلكترونية
Time منذ 44 دقيقة Views 1414
ترامب: لست مصابا بكورونا وأتناول هيدروكسي كلوروكين كإجراء وقائي
ترامب: لست مصابا بكورونا وأتناول هيدروكسي كلوروكين كإجراء وقائي
Time منذ 59 دقيقة Views 1686
شاهد.. منظر مهيب للأرض من داخل محطة الفضاء الدولية
شاهد.. منظر مهيب للأرض من داخل محطة الفضاء الدولية
Time منذ ساعة Views 2123
الصحة توضح حقيقة خطورة «هدايا وعطايا» العيد على الأطفال بسبب كورونا
الصحة توضح حقيقة خطورة «هدايا وعطايا» العيد على الأطفال بسبب كورونا
Time منذ ساعة Views 1777
أسعار النفط ترتفع وتضرب «الشامتين» في مقتل
أسعار النفط ترتفع وتضرب «الشامتين» في مقتل
Time منذ ساعة Views 2526