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تمديد فترة إيقاف الأنشطة الكروية في إيطاليا
منذ ساعة
1573
وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تمديد فترة إيقاف الأنشطة الكروية .
وقال الاتحاد الإيطالي إنه سيتم تمديد الفترة حتى منتصف شهر يونيو المقبل حيث سيتم الاسئناف عقب ذلك.
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سوسن
{الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}
احمد
لا اثق بحركات الامريكان الهوليليوديه
QLQ
... الجنسية في الصورة الاولى يجب تدبيل الغرامه عليهم
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وفرت علينا الله يجزاااك خير😂😂😂
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😍😍😍😍
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