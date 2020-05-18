أسعار النفط ترتفع وتضرب «الشامتين» في مقتل

وكالات (صدى):
سجلت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر يوليو المقبل، اليوم الاثنين، ارتفاعًا بنحو 8 في المائة لتتداول عند 35 دولاراً للبرميل.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط (WTI الأمريكي) تسليم شهر يوليو، بنحو 12 في المائة ليتداول عند 33 دولاراً للبرميل.
وجاء ذلك عقب توجيه شركة أرامكو بتخفيض إنتاجها من البترول الخام، لشهر يونيو القادم، بكمية إضافيةٍ طوعية تبلغ مليون برميل يومياً، تُضاف إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية أوبك بلس الأخيرة، في الثاني عشر من إبريل 2020.
وبهذا سيكون حجم التخفيض الذي ستلتزم به المملكة، قياساً على معدل إنتاجها في شهر إبريل الماضي، نحو 4.8 مليون برميل يومياً. وبالتالي سيكون إنتاجها لشهر يونيو، بعد الخفضين الأساس والطوعي، نحو 7.5 مليون برميل يومياً.