واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن فترة أوباما كانت مريعة وغلبت عليها الانقسامات.
وأضاف ترمب أنه تم الإعلان عن بعض الأمور المهمة وهناك أمور أخرى سيتم الإعلان عنها فيما يتعلق بعلاج ولقاحات فيروس كورونا.
وأبان ترامب:" لست مصابا بكورونا وأتناول هيدروكسي كلوروكين كإجراء وقائي "، لافتا:" لقد كان يوما مهمًا جدًا فيما يتعلق بالعلاج... واللقاح. تم إحراز تقدم هائل. بعض الإعلانات الكبيرة قادمة... وارتفع السوق بما يقرب من 1000 نقطة ".
وأوضح ترمب أننا " ندفع الكثير للصحة العالمية ولا نتلقى شيئا في المقابل "، مردفا: " منظمة الصحة العالمية "دمية" في يد الصين ".