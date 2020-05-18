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حقيقة زيادة نسبة الإصابة بكورونا بعد تعاطي لقاح الإنفلونزا الموسمية

Time منذ ساعة
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حقيقة زيادة نسبة الإصابة بكورونا بعد تعاطي لقاح الإنفلونزا الموسمية

علي القحطاني (صدى):
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن ما تردد حول تعاطي لقاح الإنفلونزا الموسمية يزيد من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 30% غير صحيح.

وأضاف العبدالعالي أن هذه الإشاعات لا تمتّ للصحة بأي صلة، وليست مبنية على أي دراسة علمية، بل يجب تناول لقاح الإنفلونزا الموسمية في بداية كل موسم؛ لتفادي الدخول في نوبة إصابة بالإنفلونزا، والتي قد تسبب اضطراباً في المناعة خلال فترة الإصابة بالإنفلونزا.

وأوضح أن الحصول على اللقاح يقي من الإصابة في اضطراب جهاز المناعة أو اكتساب عدوى أخرى، ويزيد من مناعة الجسم، وأن كل الإشاعات التي تتحدث عن أن تعاطي تطعيمه الإنفلونزا الموسمية يزيد معدل الإصابة بفيروس كورونا عارية من الصحة.

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سوسن
{الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}
احمد
لا اثق بحركات الامريكان الهوليليوديه
QLQ
... الجنسية في الصورة الاولى يجب تدبيل الغرامه عليهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وفرت علينا الله يجزاااك خير😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😍😍😍😍

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