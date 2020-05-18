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متحدث هيئة الرقابة: ليس جميع المتورطين في القضايا الـ117 موقوفين (فيديو)

Time منذ ساعتين
Views 1765
متحدث هيئة الرقابة: ليس جميع المتورطين في القضايا الـ117 موقوفين (فيديو)

الرياض (صدى):
أوضح أحمد الحسين، متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن بعض الذين أُعلن عنهم في بيان الهيئة بشأن القضايا الـ117 موقوفين الآن، لكن هناك آخرين تم إطلاق سراحهم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم إطلاق البعض لكون ما أُسند إليهم من وقائع ليست جرائم موجبة للتوقيف، وتم إطلاق سراح من لا يُخشى هروبه، ولا يترتب على إطلاق سراحه ضرر على التحقيق، واكتفت الهيئة باستدعاء بعض الأشخاص وانتفت الشبهة بحقهم بعد التحقيق معهم.

وأكد أنه بعض استكمال التحقيقات معهم سيتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة، وستطبق العقوبات بحقهم.

وباشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (117) قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ

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سوسن
{الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}
احمد
لا اثق بحركات الامريكان الهوليليوديه
QLQ
... الجنسية في الصورة الاولى يجب تدبيل الغرامه عليهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وفرت علينا الله يجزاااك خير😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😍😍😍😍

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