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رسميا.. السماح ببيع السجائر الإلكترونية والمعسل في التموينات والأسواق المركزية

Time منذ ساعتين
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رسميا.. السماح ببيع السجائر الإلكترونية والمعسل في التموينات والأسواق المركزية

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن السماح ببيع منتجات التبغ المغلفة والمرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء من السجائر الإلكترونية والمعسل وما في حكمها داخل التموينات والأسواق المركزية (الهايبرماركت).

ويأتي هذا القرار لمنع احتكار بعض المحال التجارية لهذه المنتجات والحد من الممارسات غير النظامية التي كانت تمارس سابقاً من الغش والتقليد للمعسل.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار سيكون هذا منظماً لبيع المنتجات ضمن قطاع التجزئة ويتوافق مع الإجراءات التي تطبقها دول العالم حيث تباع منتجات التبغ في متاجر التجزئة وفق اشتراطات نظامية محددة.

وأكدت أنه تم التشديد على ان هذا الاجراء يجب ان يتم وفق الاشتراطات الفنية الخاصة بالبقالات والتموينات والأسواق المركزية، ويشمل ذلك ان تكون هذه المنتجات غير مرئية وموضوعه في أدراج مغلقة، وعدم البيع لمن تقل اعمارهم عن ١٨ سنة، وعدم الاعلان والترويج لمنتجات التبغ.

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سوسن
{الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}
احمد
لا اثق بحركات الامريكان الهوليليوديه
QLQ
... الجنسية في الصورة الاولى يجب تدبيل الغرامه عليهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وفرت علينا الله يجزاااك خير😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😍😍😍😍

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