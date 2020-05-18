نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. وزير الثقافة ينشر أول مصحف طُبع في عهد الملك المؤسس

Time منذ ساعتين
Views 1643
شاهد.. وزير الثقافة ينشر أول مصحف طُبع في عهد الملك المؤسس

عادل الحربي (صدى):
نشر الأمير بدر بن عبدالله وزير الثقافة، صورة لأول مصحف طبع في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.

وأوضح أن المصحف تمت كتابته بيد الخطاط السعودي محمد طاهر الكردي، وذلك في عام ١٩٤٩ (١٣٦٩هـ).

Time واتساب

أحدث التعليقات

سوسن
{الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}
احمد
لا اثق بحركات الامريكان الهوليليوديه
QLQ
... الجنسية في الصورة الاولى يجب تدبيل الغرامه عليهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وفرت علينا الله يجزاااك خير😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😍😍😍😍

أخر الأخبار

باكستان: لا نعتبر كورونا جائحة ويجب رفع القيود
باكستان: لا نعتبر كورونا جائحة ويجب رفع القيود
Time منذ 45 ثانية Views 1015
الرئاسة التركية تقع في خطأ فاضح وتخلط بين يوم عرفه ورمضان
الرئاسة التركية تقع في خطأ فاضح وتخلط بين يوم عرفه ورمضان
Time منذ 3 دقائق Views 1094
سعود السويلم يتحدى تركي آل الشيخ والأخير يرد
سعود السويلم يتحدى تركي آل الشيخ والأخير يرد
Time منذ 7 دقائق Views 1265
المشيقح يحصل على الماجستير في القانون من جامعة بنسلفانيا
المشيقح يحصل على الماجستير في القانون من جامعة بنسلفانيا
Time منذ 22 دقيقة Views 1179
بالفيديو.. طبيب مناعة يتحدث عن استخدام " مناعة القطيع " في مواجهة كورونا
بالفيديو.. طبيب مناعة يتحدث عن استخدام " مناعة القطيع " في مواجهة كورونا
Time منذ 34 دقيقة Views 1777
مجهولون يبتزون عملاء شركات الشحن والتوصيل بروابط إلكترونية
مجهولون يبتزون عملاء شركات الشحن والتوصيل بروابط إلكترونية
Time منذ 42 دقيقة Views 1409
ترامب: لست مصابا بكورونا وأتناول هيدروكسي كلوروكين كإجراء وقائي
ترامب: لست مصابا بكورونا وأتناول هيدروكسي كلوروكين كإجراء وقائي
Time منذ 58 دقيقة Views 1680
شاهد.. منظر مهيب للأرض من داخل محطة الفضاء الدولية
شاهد.. منظر مهيب للأرض من داخل محطة الفضاء الدولية
Time منذ ساعة Views 2109
الصحة توضح حقيقة خطورة «هدايا وعطايا» العيد على الأطفال بسبب كورونا
الصحة توضح حقيقة خطورة «هدايا وعطايا» العيد على الأطفال بسبب كورونا
Time منذ ساعة Views 1767
أسعار النفط ترتفع وتضرب «الشامتين» في مقتل
أسعار النفط ترتفع وتضرب «الشامتين» في مقتل
Time منذ ساعة Views 2517