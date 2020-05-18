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تحذير لقائدي المركبات بعد هطول الأمطار على العاصمة المقدسة
منذ ساعتين
1637
مكة المكرمة (صدى):
حذر مركز العمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية من هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفقرة في العاصمة المقدسة.
وناشد المركز قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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سوسن
{الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}
احمد
لا اثق بحركات الامريكان الهوليليوديه
QLQ
... الجنسية في الصورة الاولى يجب تدبيل الغرامه عليهم
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وفرت علينا الله يجزاااك خير😂😂😂
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😍😍😍😍
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