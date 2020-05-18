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عودة العمل بتوقيت منع التجول كما كان ساريا قبل رمضان 

Time منذ 10 ساعات
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عودة العمل بتوقيت منع التجول كما كان ساريا قبل رمضان 

أبوظبي (صدى):
أشارت السلطات الإماراتية إلى تعديل مواعيد " برنامج التعقيم الوطني "، حيث سيتم العمل بما كان ساريا قبل شهر رمضان، إذ يبدأ حظر التجوال من الثامنة ليلا حتى السادسة صباحا.

ومن جانبه، أكد سيف الظاهري؛ المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث؛ أنه تم تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني ليصبح من الساعة 8 مساء حتى 6 صباح اليوم التالي "، مبينا أنه سيبدأ تطبيق موعد برنامج التعقيم الوطني اعتبارا من مساء يوم الأربعاء 27 رمضان وحتى إشعار الآخر.

وكانت الإمارات بدأت برنامج " التعقيم الوطني " الذي يشمل تقييدا للحركة وإيقاف وسائل النقل العامة في 26 مارس آذار الماضي، ويستهدف تعقيم الأماكن العامة لمكافحة فيروس كورونا، وقد تم تعديل تواقيته مع حلول شهر رمضان، حيث تم تأخيره ساعتين ليبدأ من الساعة 10 ليلا حتى السادسة صباحا.

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أحدث التعليقات

abdul
معصية من المعاصي وعادة سيئة مثل الزنا والقمار والغيبة وغيرها من المعاصي. تستوجب عقوبة دنيوية للمجاهر بها في ديار الاسلام. وإن اختلفت اراء الفقهاء في نوع العقوبة . نسأل الله ان يجنِّبنا المعاصي ما علمناها وما لم نعلمها.
ابو محمد 😎
الله يجيب الخير ..
ابو محمد 😎
الله يرزقهم ، نعمه جتهم ماحسبوا حسابها ..
ابو محمد 😎
خير وبركه ..
خالد
خلاص ابشر لك الى تبغى انت ماتقول انك حكومه يالله على الحد الجنوبي وتشارك أبطال الحد الجنوبي وتجلس تحت الشمس الين تسير رجال وبعده تمشي على حافي من عندهم إلى توصل بيتك

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