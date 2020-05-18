طفل يقود سيارة ويتسبب في فوضى كبيرة على الطريق (فيديو)

كانبرا (صدى):
قرّر طفل أسترالي (12 عامًا)، قيادة سيارة والده على أحد الطرق السريعة في أستراليا، قبل أن يصطدم بسيارة أخرى ويُحدى فوضى كبيرة.
وقاد الطفل، السيارة من أجل الاستمتاع على أحد الطرق السريعة، وصدم سيارة امرأة، ومن ثم توقف على الطريق ليصطف خلفه العديد من السيارات.
وأظهر مقطع فيديو، رجل يصرخ في الطفل قائلًا: "كم عمرك؟.. أوقف محرك هذه السيارة فوراً، وغادرها"، فقما قالت امرأة: "اخرج من السيارة، يمكن أن تتسبب بمقتل أي شخص بها!".
وتحفظت الشرطة على الطفل ووضعته تحت رعايتها، واستدعت الأب للتحقيق ومعرفة كيف تمكن طفله من قيادة السيارة.