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شاب يقتل خطيبته بطريقة بشعة بعد الانفصال عنها

Time منذ ساعة
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شاب يقتل خطيبته بطريقة بشعة بعد الانفصال عنها

بغداد (صدى):
أقدم شاب عراقي، على قتل خطيبته، بطريقة بشعة، وذلك بعد أن قررت الانفصال عنه.

وعثر على الفتاة وتدعى ويلما أندرسون بعد أسبوعين من اختفائها، مقطوعة الرأس، داخل المسكن الذي كانا يعيشان فيه سويا.

وأوضحت الشرطة السويدية أنها عثرت كذلك على آثار دماء داخل الشقة، وذلك بعدما قادتها إليها نظارة تعود في الأساس إلى الضحية. وأشارت إلى أنها عثرت على الرأس وكانت ملفوفة بأوراق الألمونيوم ، مؤكدة أن المتهم أراد الاحتفاظ بالرأس لسبب غير معروف حتى الآن، بينما تخلص من أجزاء من الجثة بوضعها فوق الدولاب.

ومن بين الأدلة التي تم اكتشافها أيضا وجود آثار للدماء على سكين المطبخ، فضلا عن محادثات هاتفية بين المجني عليها والمتهم، والتي تشير إلى أن الجريمة قد تكون بسبب الغيرة.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
كذلك يجب التحقيق مع من أهدر المليارات من المال العام في الترفيه والتسليه وفيما لافائدة منه ولا نفع للوطن
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه مشكلة إذا إجتمعت الفهاوة،مع قل الدبره،تكون العواقب أكيد وخيمة..
abdul
لمن تقل أعمارهن عن ١٨ *
ابو هزاع
الله يعين عليكم ياموسسه النقد اهتمامكم بالعملاء صفر . طيب هل استطيع التحويل من لاي شخص والعكس حسابالدعم او حساب الظل .كذالك تسديد الفواتير . اذا انتم معطينا بطاقه صراف على حساب مقفل او مجمد ......؟
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف. .Oh My God

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