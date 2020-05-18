شاب يقتل خطيبته بطريقة بشعة بعد الانفصال عنها

بغداد (صدى):
أقدم شاب عراقي، على قتل خطيبته، بطريقة بشعة، وذلك بعد أن قررت الانفصال عنه.
وعثر على الفتاة وتدعى ويلما أندرسون بعد أسبوعين من اختفائها، مقطوعة الرأس، داخل المسكن الذي كانا يعيشان فيه سويا.
وأوضحت الشرطة السويدية أنها عثرت كذلك على آثار دماء داخل الشقة، وذلك بعدما قادتها إليها نظارة تعود في الأساس إلى الضحية. وأشارت إلى أنها عثرت على الرأس وكانت ملفوفة بأوراق الألمونيوم ، مؤكدة أن المتهم أراد الاحتفاظ بالرأس لسبب غير معروف حتى الآن، بينما تخلص من أجزاء من الجثة بوضعها فوق الدولاب.
ومن بين الأدلة التي تم اكتشافها أيضا وجود آثار للدماء على سكين المطبخ، فضلا عن محادثات هاتفية بين المجني عليها والمتهم، والتي تشير إلى أن الجريمة قد تكون بسبب الغيرة.