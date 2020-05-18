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شاهد.. نجوم يوفنتوس يغادرون الملعب التدريبي بعد تأجيل عودة التمارين بسيارات دفع رباعي 

Time منذ يوم
Views 1753
شاهد.. نجوم يوفنتوس يغادرون الملعب التدريبي بعد تأجيل عودة التمارين بسيارات دفع رباعي 

وكالات (صدى):
رصد مقطع فيديو نجوم يوفنتوس يغادرون الملعب التدريبي بعد تأجيل عودة التمارين بسيارات دفع رباعي من نوع "JEEP".

وكان مصدر مسؤول أكد على تأجيل استئناف الموسم الحالى من الدوري الإيطالي 2019 – 2020، بعد يوم 13 يونيو المقبل، وهو الموعد المبدئى الذى حددته رابطة أندية الدوري فى وقت سابق، خاصة مع قرب الإعلان عن تعليق جميع الأحداث والأنشطة الرياضية، حتى يوم 14 يونيو المقبل، الأمر الذى يجعل عودة منافسات الكالتشيو فى الموعد المحدد لها، أمر مستحيل.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن جوزيبى كونتى، رئيس الوزراء الإيطالي، سوف يعلن قريبا تعليق جميع الأنشطة الرياضية فى البلاد حتى يوم 14 يونيو المقبل، ما يجعل رابطة الدوري الإيطالي، تبحث عن موعد جديد لاستئناف الموسم الحالى من الدوري الإيطالي، فى ظل استحالة عودة المنافسات فى الموعد المحدد سابقا.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اللهم بلغنا ليلة القدر يارب العالمين اللهم انك عفوا كريم تحب العفو فعفوا عنا يارب العالمين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بس ليش يقرأون كذا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
احمد
هذي مخالفة وتجمع عدد كبير من الناس
Z
شركة ناقل مرتبط عقدها بالبريد السعودي.. وهذا هو مربط الفرس

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