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رئيس شركة المياه يحدد الأسباب الحقيقية لارتفاع فواتير المياه في المملكة (فيديو) 

Time منذ 14 دقيقة
Views 1375
رئيس شركة المياه يحدد الأسباب الحقيقية لارتفاع فواتير المياه في المملكة (فيديو) 

عادل الحربي (صدى):
حدد رئيس شركة المياه الوطنية محمد الموكلي الأسباب الحقيقية لارتفاع فواتير المياه في المملكة.

وقال الموكلي خلال حواره في برنامج " اللقاء من الصفر ":" مازال المواطن غير راضٍ وحتى الآن ما وصلنا إلي مستوي الرضا الذي يستحقها المواطن "، مبينا:" نعمل بجهود متواصلة لتحقيق المستهدفات لتحقيق روية 2030 ".

وأشار الموكلي:"  المتر المكعب للمياه يصل منزل المواطن ويكلف الحكومة 10 ريالات "، موضحا:"  المملكة ثالث دولة في العالم تستهلك المياه بكميات كبيرة ".

وتابع الموكلي:" استهلاك المياه سيكلف الدولة استثمارات رأسمالية ويكلفها أيضا استهلاك وقود سائل وغاز "، مشددا:" لابد من توعية المواطن نفسه وأسرته بترشيد اذا وعي المواطن استهلاك المياه كي لا يشتكي المواطن من فاتورة مرتفعة ".

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أحدث التعليقات

ابوبدر
صدقت ابومحمد
مطر الاسود
حدث ولا حرج , فقد صرت ارى فيوس كرونا مع كل مخاطره اكثر رأفة ورحمة مما نحن فيه فالحياة اصبحت مملة وممضة وتضيق الخلق ,لأول مرة في حياتي يستوقفني قول اللّه تعالى :- ‏ ( حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ) ‏الأرض كلها رغم كبرها واتساعها كأنها ضاقت فعلا علينا .. ‏ثم أقرأ قوله تعالى :- ‏ ( وضاقت عليهم أنفسهم ) ‏ نعم ضاقت علينا أنفسنا .. ‏ثم أقرأ :- ‏ ( وظنوا أن لا ملجأ من اللّه إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ) ‏ هذا هو علاجنا .. العودة إلى اللّه مع التوبة النصوح . ‏بالأمس الاختلاط هو الغاية واليوم الافتراق هوالوقاية ... ‏ سبحان من بيده البداية والنهاية .... ‏ ( لا يبتلى الإنسان دوما ليعذب وإنما قد يبتلى ليهذب )
دآنـــــــہہ
كأنها قاعده وسط بسطه 😆
عيد ارمضان
نعم وصل المعاش مع بدل غلاء المعيشة وشكرا للمسؤولين وعيدكم مبارك .
زائر
الشعب السعودي نجح المطعم ولاعنده حسد والا كان قلعه وفشله ----------------------- وستر عورة الجياع والعراه عديمي الدمم وناكري الجميل ياكذاب

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