تورم القدمين ينذر بالإصابة بالنوبة القلبية

أميرة خالد (صدى):
يعتبر تورم القدمين مؤشر على الإصابة بالنوبات القلبية، حيث أن نقص الدم الذي يصل إلى القلب، يمكن أن يتلف القلب بشكل خطير.
وتعد النوبة القلبية أحد أعراض مرض القلب التاجي، حيث تتراكم الرواسب الدهنية في الشرايين، مما يحد من كمية الدم التي تصل إلى القلب.
وتضم أعراض نوبة القلب ألماً حاداً في الصدر وصعوبة في التنفس، وقد تكون أيضاً عرضة لخطر احتشاء عضلة القلب المميت، والعديد من أمراض القلب، إذا لاحظت بأن قدميك متورمتان.
ويحدث تورم القدمين عند تراكم السوائل في الجسم، بسبب عدم عمل القلب بشكل صحيح، حيث يتم ضخ الدم حول الجسم بمعدل أبطأ، ويبدأ السائل في التراكم في النصف السفلي من الجسم.