نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"الموارد البشرية" تلغي خدمة نقل كفالة العمالة وقرار إعفاء المنشآت

Time منذ 50 دقيقة
Views 2295
"الموارد البشرية" تلغي خدمة نقل كفالة العمالة وقرار إعفاء المنشآت

عادل الحربي (صدى):
أقدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على إلغاء خدمة نقل كفالة العمالة المنزلية إلى المنشآت، وكذلك إلغاء قرار إعفاء المنشآت، التي أنشئت قبل 25/‏8/‏1440.

يأتي قرار إعفاء المنشآت في إشارة إلى التي كانت تستحق الإعفاء لمدة 5 سنوات من تاريخ إنشائها من رسوم المقابل المالي عن 4 عمال، عند تفرغ مالكها للعمل بها ما لم يتجاوز عدد عامليها عن 9 عمال.

وأكدت الوزارة أنه تم إلغاء القرار باستفادتها من الإعفاء عن 4 عمال للسنوات المتبقية لها، واشتمالها ضمن القرار الجديد بإعفائها عن عاملين فقط لمد 3 سنوات، أو 4 عمال في حال كان مالك المنشأة متفرغا للعمل بها وموظِّفا سعوديا آخر، وفقًا لـ "عكاظ " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوبدر
صدقت ابومحمد
مطر الاسود
حدث ولا حرج , فقد صرت ارى فيوس كرونا مع كل مخاطره اكثر رأفة ورحمة مما نحن فيه فالحياة اصبحت مملة وممضة وتضيق الخلق ,لأول مرة في حياتي يستوقفني قول اللّه تعالى :- ‏ ( حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ) ‏الأرض كلها رغم كبرها واتساعها كأنها ضاقت فعلا علينا .. ‏ثم أقرأ قوله تعالى :- ‏ ( وضاقت عليهم أنفسهم ) ‏ نعم ضاقت علينا أنفسنا .. ‏ثم أقرأ :- ‏ ( وظنوا أن لا ملجأ من اللّه إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ) ‏ هذا هو علاجنا .. العودة إلى اللّه مع التوبة النصوح . ‏بالأمس الاختلاط هو الغاية واليوم الافتراق هوالوقاية ... ‏ سبحان من بيده البداية والنهاية .... ‏ ( لا يبتلى الإنسان دوما ليعذب وإنما قد يبتلى ليهذب )
دآنـــــــہہ
كأنها قاعده وسط بسطه 😆
عيد ارمضان
نعم وصل المعاش مع بدل غلاء المعيشة وشكرا للمسؤولين وعيدكم مبارك .
زائر
الشعب السعودي نجح المطعم ولاعنده حسد والا كان قلعه وفشله ----------------------- وستر عورة الجياع والعراه عديمي الدمم وناكري الجميل ياكذاب

أخر الأخبار

الأرصاد تحذر من استمرار فرص هطول الأمطار لـ 3 أيام
الأرصاد تحذر من استمرار فرص هطول الأمطار لـ 3 أيام
Time منذ 4 دقائق Views 1122
شاهد.. نجوم يوفنتوس يغادرون الملعب التدريبي بعد تأجيل عودة التمارين بسيارات دفع رباعي 
شاهد.. نجوم يوفنتوس يغادرون الملعب التدريبي بعد تأجيل عودة التمارين بسيارات دفع رباعي 
Time منذ 8 دقائق Views 1083
طفل يقود سيارة ويتسبب في فوضى كبيرة على الطريق (فيديو)
طفل يقود سيارة ويتسبب في فوضى كبيرة على الطريق (فيديو)
Time منذ 10 دقائق Views 156
حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء
Time منذ 10 دقائق Views 1305
رئيس شركة المياه يحدد الأسباب الحقيقية لارتفاع فواتير المياه في المملكة (فيديو) 
رئيس شركة المياه يحدد الأسباب الحقيقية لارتفاع فواتير المياه في المملكة (فيديو) 
Time منذ 14 دقيقة Views 1368
"الأسيوي" يغازل معيوف في ذكرى تصديه الرائع في إحدى مباريات دوري الأبطال
"الأسيوي" يغازل معيوف في ذكرى تصديه الرائع في إحدى مباريات دوري الأبطال
Time منذ 18 دقيقة Views 1328
4 أزمات نفسية تصيب الإنسان خلال فترة العزل
4 أزمات نفسية تصيب الإنسان خلال فترة العزل
Time منذ 22 دقيقة Views 1425
الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس على 6 مناطق
الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس على 6 مناطق
Time منذ 29 دقيقة Views 1366
صورة تاريخية للملك عبدالعزيز متجهًا إلى الحجر الأسود ومعه قائد المحروسة
صورة تاريخية للملك عبدالعزيز متجهًا إلى الحجر الأسود ومعه قائد المحروسة
Time منذ 33 دقيقة Views 1430
تورم القدمين ينذر بالإصابة بالنوبة القلبية
تورم القدمين ينذر بالإصابة بالنوبة القلبية
Time منذ 33 دقيقة Views 1291