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تأثير حبوب منع الحمل على حجم الثديين 

Time منذ يومين
Views 1879
تأثير حبوب منع الحمل على حجم الثديين 

أميرة خالد (صدى):
تؤثر حبوب منع الحمل على حجم الثديين، لكن لا يمكنها تغيير حجميهما بشكل دائم.

وحث الأطباء على ضرورة التأكد من فهم الطريقة التي تؤثر بها على الجسم وما قد يصاحبها من آثار جانبية.

ومن الممكن أن تتسبب الهرمونات الموجودة في حبوب منع الحمل في حدوث تغييرات بالثديين، ولا يمكن تغيير حجم الثدي بشكل دائم إلا عن طريق الجراحة، حيث يتعرض بعض النساء لتغييرات في حجم الثدي حين يبدأن في استخدم حبوب منع الحمل. وفي معظم الحالات تنتج أي تغييرات في حجم الثدي عن احتباس السوائل أو زيادة الوزن بشكل مؤقت نظرًا لحدوث زيادة في الهرمونات.

وقد تتسبب الهرمونات الموجودة في حبوب منع الحمل في حدوث آثار جانبية أخرى، ومنها حدوث تغييرات في الدورة الشهرية، مثل عدم وجود نزيف أو نزيف حاد، تغيرات في الحالة المزاجية، غثيان، صداع، زيادة الوزن

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أحدث التعليقات

العدناني
نزل البصل للسوق وبيعه شيلة بيلة وارسلها بنص ريال منديل
زائر
الكمامات لم أجدها اربع صيدليات مررت بعا كلهم يقولون ما فيه
ابن حزم
لاحول
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
قول مالك كله يعني اهلك ناقصهم شي .. هذا هم يلعبون بالفلوس لعب سفريات وسنابات وخرابيط

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