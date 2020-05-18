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بالفيديو.. أمطار الخير وبردية أبها
منذ 57 دقيقة
1421
أبها (صدى):
وثّق مقطع فيديو، هطول الأمطار الغزيرة على أبها بعسير اليوم الأربعاء.
كما هطلت اليوم أمطار خفيفة على محافظة محايل عسير شملت أجزاء متفرقة من المحافظة.
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أحدث التعليقات
ابوبدر
صدقت ابومحمد
مطر الاسود
حدث ولا حرج , فقد صرت ارى فيوس كرونا مع كل مخاطره اكثر رأفة ورحمة مما نحن فيه فالحياة اصبحت مملة وممضة وتضيق الخلق ,لأول مرة في حياتي يستوقفني قول اللّه تعالى :- ( حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ) الأرض كلها رغم كبرها واتساعها كأنها ضاقت فعلا علينا .. ثم أقرأ قوله تعالى :- ( وضاقت عليهم أنفسهم ) نعم ضاقت علينا أنفسنا .. ثم أقرأ :- ( وظنوا أن لا ملجأ من اللّه إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ) هذا هو علاجنا .. العودة إلى اللّه مع التوبة النصوح . بالأمس الاختلاط هو الغاية واليوم الافتراق هوالوقاية ... سبحان من بيده البداية والنهاية .... ( لا يبتلى الإنسان دوما ليعذب وإنما قد يبتلى ليهذب )
دآنـــــــہہ
كأنها قاعده وسط بسطه 😆
عيد ارمضان
نعم وصل المعاش مع بدل غلاء المعيشة وشكرا للمسؤولين وعيدكم مبارك .
زائر
الشعب السعودي نجح المطعم ولاعنده حسد والا كان قلعه وفشله ----------------------- وستر عورة الجياع والعراه عديمي الدمم وناكري الجميل ياكذاب
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