أهداف النرويجي هالاند تُطيح بميسي ورونالدو

وكالات (صدى):
أطاح إيرلينغ هالاند بأقصى سرعة، بالنجم البرتغالي رونالدو وغريمه ليونيل ميسي؛ حيث حقق إنجازًا وهو في عمر الـ 19 لم يحققه أحدًا منهما.
وانتقل المهاجم الشاب البالغ عمره 19 عاما من سالزبورغ النمساوي إلى بروسيا دورتموند الألماني، في ينايرالماضي ومنذ انضمامه إلى الفريق الألماني، سجل 13 هدفا في جميع المسابقات، وقد ارتفعت قيمته من خمسة ملايين يورو إلى 60 مليون يورو في أقل من عام، وفقا لموقع تراسفير ماركت.
ولم يتمكن رونالدو ولا ميسي من تحقيق أرقام هالاند من حيث عدد الأهداف، حيث سجل 41 حتى الآن في الموسم الحالي، وهو ما فشل فيه رونالدو وميسي حينما كانا في مثل عمره.