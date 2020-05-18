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شاهد.. تخطيط الدولة العثمانية لعرقلة جهود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن خلال توحيد المملكة

Time منذ ساعة
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شاهد.. تخطيط الدولة العثمانية لعرقلة جهود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن خلال توحيد المملكة

الرياض (صدى):
كشف الدكتور سلطان الأصقة باحث في تاريخ الخليج والمشرق العربي، تخطيط الدولة العثمانية البائدة لعرقلة جهود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن خلال معارك توحيد المملكة.

وقال الدكتور خلال برنامج " العصملي " : سعي العثمانيون إلى عرقلة عمليات توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بإرسال حملات عسكرية إلى منطقة القصيم.

وأضاف : خلال معركة البكيرية أرسلت الدولة الهثمانية 11 طابورًا عسكريا من الجنود الأتراك لمقاتلة الملك عبدالعزيز.

وتابع : مع أن الجيش التركي كان مدربًا بشكل مجاراة جيش الملك عبدالعزيز في معارك الصحراء، ووقف اهل القصيم وقبائل عتيبة ومطير وقفوا بشجاعة كبيرة ضد الأتراك واثخنوا فيهم بالقتل خلال معركة البكيرية.

واستكمل : خلال عمليات التوحيد ومقاومة الأطماع التركية أستشهد الكثير من الأبطال السعوديين الذين قاتلوا مع الملك عبدالعزيز وفي المعركة أصيب الملك عبدالعزيز بشظية قنبلة في يديه اليسرى خلال قتاله الأتراك.

 

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أحدث التعليقات

ابوبدر
صدقت ابومحمد
مطر الاسود
حدث ولا حرج , فقد صرت ارى فيوس كرونا مع كل مخاطره اكثر رأفة ورحمة مما نحن فيه فالحياة اصبحت مملة وممضة وتضيق الخلق ,لأول مرة في حياتي يستوقفني قول اللّه تعالى :- ‏ ( حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ) ‏الأرض كلها رغم كبرها واتساعها كأنها ضاقت فعلا علينا .. ‏ثم أقرأ قوله تعالى :- ‏ ( وضاقت عليهم أنفسهم ) ‏ نعم ضاقت علينا أنفسنا .. ‏ثم أقرأ :- ‏ ( وظنوا أن لا ملجأ من اللّه إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ) ‏ هذا هو علاجنا .. العودة إلى اللّه مع التوبة النصوح . ‏بالأمس الاختلاط هو الغاية واليوم الافتراق هوالوقاية ... ‏ سبحان من بيده البداية والنهاية .... ‏ ( لا يبتلى الإنسان دوما ليعذب وإنما قد يبتلى ليهذب )
دآنـــــــہہ
كأنها قاعده وسط بسطه 😆
عيد ارمضان
نعم وصل المعاش مع بدل غلاء المعيشة وشكرا للمسؤولين وعيدكم مبارك .
زائر
الشعب السعودي نجح المطعم ولاعنده حسد والا كان قلعه وفشله ----------------------- وستر عورة الجياع والعراه عديمي الدمم وناكري الجميل ياكذاب

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