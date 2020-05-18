شاهد.. تخطيط الدولة العثمانية لعرقلة جهود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن خلال توحيد المملكة

الرياض (صدى):
كشف الدكتور سلطان الأصقة باحث في تاريخ الخليج والمشرق العربي، تخطيط الدولة العثمانية البائدة لعرقلة جهود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن خلال معارك توحيد المملكة.
وقال الدكتور خلال برنامج " العصملي " : سعي العثمانيون إلى عرقلة عمليات توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بإرسال حملات عسكرية إلى منطقة القصيم.
وأضاف : خلال معركة البكيرية أرسلت الدولة الهثمانية 11 طابورًا عسكريا من الجنود الأتراك لمقاتلة الملك عبدالعزيز.
وتابع : مع أن الجيش التركي كان مدربًا بشكل مجاراة جيش الملك عبدالعزيز في معارك الصحراء، ووقف اهل القصيم وقبائل عتيبة ومطير وقفوا بشجاعة كبيرة ضد الأتراك واثخنوا فيهم بالقتل خلال معركة البكيرية.
واستكمل : خلال عمليات التوحيد ومقاومة الأطماع التركية أستشهد الكثير من الأبطال السعوديين الذين قاتلوا مع الملك عبدالعزيز وفي المعركة أصيب الملك عبدالعزيز بشظية قنبلة في يديه اليسرى خلال قتاله الأتراك.