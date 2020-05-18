نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الصحة العالمية تحذر دول العالم من إلغاء قرارات الإغلاق

Time منذ ساعة
Views 1622
Comment 1
الصحة العالمية تحذر دول العالم من إلغاء قرارات الإغلاق

جنيف (صدى):
حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس دول العالم من التسرع في إلغاء إجراءات الإغلاق المتخذة لوقف انتشار فيروس كورونا بما يعرقل التعافي ، مشيرا إلى أن نسبة السكان الذين طوروا أجساما مضادة للفيروس في معظم دول العالم أقل من ١٠٪ ، بينما لازال خطر الوباء مرتفعا .

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في كلمته أمام الجمعية العامة للصحة العالمية ال٧٣ ، عن ترحيبه بمشروع القرار المقترح للتصويت لإجراء عملية تقييم شاملة لأزمة كوفيد ١٩ وإدارة المعنيين لها ، داعيا إلى استخلاص الدروس من تلك الأزمة وبناء عالم أكثر أمانا وقدرة على مقاومة الأوبئة .

كما دعا إلى إرساء نظام للأمن الصحي العالمي وإطار شامل للتأهب للأوبئة ، وإنشاء نظام للاستعراض الدوري الشامل لضمان جهوزية كل دولة في مجال الصحة .

وأضاف أن الوباء يهدد بتراجع التقدم المُحرز في مجال الصحة العامة خلال السنوات الماضية ، خاصة وأن العالم قد بدا قبل ظهور الجائحة الخروج عن مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ في مجال الصحة .

وحول إدارة الأزمة أوضح ، أن منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس خطر الوباء في وقت مبكر وأخطرت البلدان وأصدرت الإرشادات للعاملين الصحيين ، وفي غضون ١٠ أيام أُعلنت حالة الطوارئ الصحية العالمية في ٣٠ يناير ، وفي ذلك الوقت كان هناك أقل من ١٠٠ حالة إصابة بكوفيد ١٩ ولم تحدث أي وفيات خارج الصين .

وأن المنظمة قدمت المشورة الإستراتيجية والتوجيه الفني بناء على أحدث العلوم والخبرات ، ودعمت البلدان لتنفيذها ، ووفرت الإمدادات والتشخيصات ومعدات الوقاية والأكسجين لأكثر من ١٢٠ دولة .

ودعمت مجال البحث والتطوير عبر تجربة التضامن ، وطالبت بالوصول العادل إلى اللقاحات والأدوية، مشيرا إلى أن آليات المساءلة المستقلة تعمل بالفعل منذ بدء الوباء .

وقد نشرت اللجنة الرقابية اليوم أول تقاريرها عن كوفيد ١٩، ومن جانبه دعا رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي سيريل رامافوزا المجتمع الدولي لدعم القارة الأفريقية وتوفير الموارد اللازمة لدولها لمواجهة الوباء ، مشيرا إلى معاناة الدول الفقيرة بشكل أكبر .

كما دعا إلى دعم المؤسسات المالية الدولية وتخفيف عبء الديون، ووجه الشكر لمنظمة الصحة العالمية تحت قيادة مديرها العام على الدعم الذي قدمته لأفريقيا .

وأوضح أن أفريقيا وضعت إستراتيجية شاملة لمواجهة الوباء وأنشأت صندوقا على مستوى الاتحاد الأفريقي جمع حتى الآن ٦١ مليون دولار للمركز الأفريقي لمواجهة الأوبئة .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوبدر
صدقت ابومحمد
مطر الاسود
حدث ولا حرج , فقد صرت ارى فيوس كرونا مع كل مخاطره اكثر رأفة ورحمة مما نحن فيه فالحياة اصبحت مملة وممضة وتضيق الخلق ,لأول مرة في حياتي يستوقفني قول اللّه تعالى :- ‏ ( حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ) ‏الأرض كلها رغم كبرها واتساعها كأنها ضاقت فعلا علينا .. ‏ثم أقرأ قوله تعالى :- ‏ ( وضاقت عليهم أنفسهم ) ‏ نعم ضاقت علينا أنفسنا .. ‏ثم أقرأ :- ‏ ( وظنوا أن لا ملجأ من اللّه إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ) ‏ هذا هو علاجنا .. العودة إلى اللّه مع التوبة النصوح . ‏بالأمس الاختلاط هو الغاية واليوم الافتراق هوالوقاية ... ‏ سبحان من بيده البداية والنهاية .... ‏ ( لا يبتلى الإنسان دوما ليعذب وإنما قد يبتلى ليهذب )
دآنـــــــہہ
كأنها قاعده وسط بسطه 😆
عيد ارمضان
نعم وصل المعاش مع بدل غلاء المعيشة وشكرا للمسؤولين وعيدكم مبارك .
زائر
الشعب السعودي نجح المطعم ولاعنده حسد والا كان قلعه وفشله ----------------------- وستر عورة الجياع والعراه عديمي الدمم وناكري الجميل ياكذاب

أخر الأخبار

الأرصاد تحذر من استمرار فرص هطول الأمطار لـ 3 أيام
الأرصاد تحذر من استمرار فرص هطول الأمطار لـ 3 أيام
Time منذ 3 دقائق Views 1100
شاهد.. نجوم يوفنتوس يغادرون الملعب التدريبي بعد تأجيل عودة التمارين بسيارات دفع رباعي 
شاهد.. نجوم يوفنتوس يغادرون الملعب التدريبي بعد تأجيل عودة التمارين بسيارات دفع رباعي 
Time منذ 7 دقائق Views 1077
طفل يقود سيارة ويتسبب في فوضى كبيرة على الطريق (فيديو)
طفل يقود سيارة ويتسبب في فوضى كبيرة على الطريق (فيديو)
Time منذ 9 دقائق Views 143
حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء
Time منذ 9 دقائق Views 1294
رئيس شركة المياه يحدد الأسباب الحقيقية لارتفاع فواتير المياه في المملكة (فيديو) 
رئيس شركة المياه يحدد الأسباب الحقيقية لارتفاع فواتير المياه في المملكة (فيديو) 
Time منذ 13 دقيقة Views 1354
"الأسيوي" يغازل معيوف في ذكرى تصديه الرائع في إحدى مباريات دوري الأبطال
"الأسيوي" يغازل معيوف في ذكرى تصديه الرائع في إحدى مباريات دوري الأبطال
Time منذ 17 دقيقة Views 1317
4 أزمات نفسية تصيب الإنسان خلال فترة العزل
4 أزمات نفسية تصيب الإنسان خلال فترة العزل
Time منذ 22 دقيقة Views 1408
الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس على 6 مناطق
الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس على 6 مناطق
Time منذ 28 دقيقة Views 1366
صورة تاريخية للملك عبدالعزيز متجهًا إلى الحجر الأسود ومعه قائد المحروسة
صورة تاريخية للملك عبدالعزيز متجهًا إلى الحجر الأسود ومعه قائد المحروسة
Time منذ 32 دقيقة Views 1426
تورم القدمين ينذر بالإصابة بالنوبة القلبية
تورم القدمين ينذر بالإصابة بالنوبة القلبية
Time منذ 33 دقيقة Views 1282