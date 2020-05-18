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«كورونا» يتفشى في سجن الدوحة المركزي وسط صمت المسؤولين

Time منذ ساعتين
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«كورونا» يتفشى في سجن الدوحة المركزي وسط صمت المسؤولين

ماجد القزيز (صدى):
فضحت منظمة حقوق الإنسان الدولية «هيومان رايتس ووتش» السلطات القطرية الحاكمة وتعاملها بعشوائية مع فيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة أن فيروس كورونا المستجد covid-19، تفشى في السجن المركزي في العاصمة القطرية الدوحة.

وطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لكبح انتشاره بين السجناء، في ظل وصول أنباء إلى المنظمة من بعض المحتجزين تشير إلى تدهور الظروف في السجن المركزي بعد الاشتباه بإصابة سجناء عدة بالفيروس.

واشتكى السجناء من ضعف الإجراءات الصحية المتبعة داخل السجن، مثل غياب وسائل التعقيم وعدم احترام التباعد الاجتماعي بسبب الازدحام.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
صدقت ابومحمد
مطر الاسود
حدث ولا حرج , فقد صرت ارى فيوس كرونا مع كل مخاطره اكثر رأفة ورحمة مما نحن فيه فالحياة اصبحت مملة وممضة وتضيق الخلق ,لأول مرة في حياتي يستوقفني قول اللّه تعالى :- ‏ ( حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ) ‏الأرض كلها رغم كبرها واتساعها كأنها ضاقت فعلا علينا .. ‏ثم أقرأ قوله تعالى :- ‏ ( وضاقت عليهم أنفسهم ) ‏ نعم ضاقت علينا أنفسنا .. ‏ثم أقرأ :- ‏ ( وظنوا أن لا ملجأ من اللّه إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ) ‏ هذا هو علاجنا .. العودة إلى اللّه مع التوبة النصوح . ‏بالأمس الاختلاط هو الغاية واليوم الافتراق هوالوقاية ... ‏ سبحان من بيده البداية والنهاية .... ‏ ( لا يبتلى الإنسان دوما ليعذب وإنما قد يبتلى ليهذب )
دآنـــــــہہ
كأنها قاعده وسط بسطه 😆
عيد ارمضان
نعم وصل المعاش مع بدل غلاء المعيشة وشكرا للمسؤولين وعيدكم مبارك .
زائر
الشعب السعودي نجح المطعم ولاعنده حسد والا كان قلعه وفشله ----------------------- وستر عورة الجياع والعراه عديمي الدمم وناكري الجميل ياكذاب

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