«كورونا» يتفشى في سجن الدوحة المركزي وسط صمت المسؤولين

ماجد القزيز (صدى):
فضحت منظمة حقوق الإنسان الدولية «هيومان رايتس ووتش» السلطات القطرية الحاكمة وتعاملها بعشوائية مع فيروس كورونا.
وأوضحت المنظمة أن فيروس كورونا المستجد covid-19، تفشى في السجن المركزي في العاصمة القطرية الدوحة.
وطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لكبح انتشاره بين السجناء، في ظل وصول أنباء إلى المنظمة من بعض المحتجزين تشير إلى تدهور الظروف في السجن المركزي بعد الاشتباه بإصابة سجناء عدة بالفيروس.
واشتكى السجناء من ضعف الإجراءات الصحية المتبعة داخل السجن، مثل غياب وسائل التعقيم وعدم احترام التباعد الاجتماعي بسبب الازدحام.