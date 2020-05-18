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نتائج استخدام “بلازما الدم” مع مصابي كورونا في مراحل متأخرة

Time منذ 13 ساعة
Views 1586
نتائج استخدام “بلازما الدم” مع مصابي كورونا في مراحل متأخرة

وكالات (صدى):
نجحت بعض التجارب التي تمت لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد في مراحل متأخرة، باستخدام بلازما الدم.

وجاء ذلك وفقا للنتائج الأولية للتجربة السريرية التي تجري على نطاق الولايات المتحدة، حيث كشفت النتائج المبكرة، أن العلاج لم يزد من خطر الوفاة بالمرض، بل ربما أسهم في “إنقاذ أرواح”.

و تلقى ما يقرب من 11 ألف أميركي عمليات نقل تجريبية لما بين 200-400 ملليليتر من بلازما الدم، تحت إشراف من إدارة الغذاء والدواء.

كما تم اعتماد تلك النتائج بناء على أول خمسة آلاف من هؤلاء المرضى، جميعهم أصيبوا بعدوى مهددة للحياة من كوفيد-19، أو كانوا عرضة لخطر الإصابة به.

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أحدث التعليقات

abdul
معصية من المعاصي وعادة سيئة مثل الزنا والقمار والغيبة وغيرها من المعاصي. تستوجب عقوبة دنيوية للمجاهر بها في ديار الاسلام. وإن اختلفت اراء الفقهاء في نوع العقوبة . نسأل الله ان يجنِّبنا المعاصي ما علمناها وما لم نعلمها.
ابو محمد 😎
الله يجيب الخير ..
ابو محمد 😎
الله يرزقهم ، نعمه جتهم ماحسبوا حسابها ..
ابو محمد 😎
خير وبركه ..
خالد
خلاص ابشر لك الى تبغى انت ماتقول انك حكومه يالله على الحد الجنوبي وتشارك أبطال الحد الجنوبي وتجلس تحت الشمس الين تسير رجال وبعده تمشي على حافي من عندهم إلى توصل بيتك

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