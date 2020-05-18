نتائج استخدام “بلازما الدم” مع مصابي كورونا في مراحل متأخرة

وكالات (صدى):
نجحت بعض التجارب التي تمت لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد في مراحل متأخرة، باستخدام بلازما الدم.
وجاء ذلك وفقا للنتائج الأولية للتجربة السريرية التي تجري على نطاق الولايات المتحدة، حيث كشفت النتائج المبكرة، أن العلاج لم يزد من خطر الوفاة بالمرض، بل ربما أسهم في “إنقاذ أرواح”.
و تلقى ما يقرب من 11 ألف أميركي عمليات نقل تجريبية لما بين 200-400 ملليليتر من بلازما الدم، تحت إشراف من إدارة الغذاء والدواء.
كما تم اعتماد تلك النتائج بناء على أول خمسة آلاف من هؤلاء المرضى، جميعهم أصيبوا بعدوى مهددة للحياة من كوفيد-19، أو كانوا عرضة لخطر الإصابة به.