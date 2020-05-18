بالفيديو.. مدير "صحة حائل": أخذنا مسحات كاملة للكادر الصحي القادم من الهند

حائل (صدى):
أعلن مدير الشؤون الصحية بحائل، الدكتور حمود الشمري، عن وصول الكادر الصحي من الجنسية الهندية العالقين بدولتهم إلى المملكة وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية وعزلهم في أحد المحاجر الصحية.
وقال "الشمري" خلال تصريحات تليفزيونية، إن الرحلة كان عليها أكثر من 200 ممرض وممرضة وكانوا يعملون في المملكة سابقًا وكانوا في إجازات سنوية وعلقوا هناك.
وأضاف: " تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية لهم منذ وصولهم في المطار، وأخذ مسحات كاملة لهم، وسيقضون مدة الحجر في المحجر الصحي، ويُقدم لهم جميع الخدمات حتى نهاية مدة الحجر ومن ثم نقلهم إلى جميع مناطق المملكة " .