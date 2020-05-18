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بالفيديو.. مدير "صحة حائل": أخذنا مسحات كاملة للكادر الصحي القادم من الهند

Time منذ ساعتين
Views 1603
بالفيديو.. مدير "صحة حائل": أخذنا مسحات كاملة للكادر الصحي القادم من الهند

حائل (صدى):
أعلن مدير الشؤون الصحية بحائل، الدكتور حمود الشمري، عن وصول الكادر الصحي من الجنسية الهندية العالقين بدولتهم إلى المملكة وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية وعزلهم في أحد المحاجر الصحية.

وقال "الشمري" خلال تصريحات تليفزيونية، إن الرحلة كان عليها أكثر من 200 ممرض وممرضة وكانوا يعملون في المملكة سابقًا وكانوا في إجازات سنوية وعلقوا هناك.

وأضاف: " تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية لهم منذ وصولهم في المطار، وأخذ مسحات كاملة لهم، وسيقضون مدة الحجر في المحجر الصحي، ويُقدم لهم جميع الخدمات حتى نهاية مدة الحجر ومن ثم نقلهم إلى جميع مناطق المملكة " .

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أحدث التعليقات

ابوبدر
صدقت ابومحمد
مطر الاسود
حدث ولا حرج , فقد صرت ارى فيوس كرونا مع كل مخاطره اكثر رأفة ورحمة مما نحن فيه فالحياة اصبحت مملة وممضة وتضيق الخلق ,لأول مرة في حياتي يستوقفني قول اللّه تعالى :- ‏ ( حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ) ‏الأرض كلها رغم كبرها واتساعها كأنها ضاقت فعلا علينا .. ‏ثم أقرأ قوله تعالى :- ‏ ( وضاقت عليهم أنفسهم ) ‏ نعم ضاقت علينا أنفسنا .. ‏ثم أقرأ :- ‏ ( وظنوا أن لا ملجأ من اللّه إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ) ‏ هذا هو علاجنا .. العودة إلى اللّه مع التوبة النصوح . ‏بالأمس الاختلاط هو الغاية واليوم الافتراق هوالوقاية ... ‏ سبحان من بيده البداية والنهاية .... ‏ ( لا يبتلى الإنسان دوما ليعذب وإنما قد يبتلى ليهذب )
دآنـــــــہہ
كأنها قاعده وسط بسطه 😆
عيد ارمضان
نعم وصل المعاش مع بدل غلاء المعيشة وشكرا للمسؤولين وعيدكم مبارك .
زائر
الشعب السعودي نجح المطعم ولاعنده حسد والا كان قلعه وفشله ----------------------- وستر عورة الجياع والعراه عديمي الدمم وناكري الجميل ياكذاب

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